PalmaActiva pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas para incentivar la contratación laboral

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma impulsa estas subvenciones de hasta 6.000 euros para empresas contratantes



PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través de la Agencia de Desarrollo Local PalmaActiva, pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas por valor de 300.000 euros para incentivar la contratación laboral.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, PalmaActiva

ofrecerá a las empresas ayudas de hasta 6.000 euros para fomentar la contratación laboral y generar nuevas oportunidades profesionales para las personas que están en el paro.

El regidor de Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Palma, Jordi Vilà, ha explicado que "estas ayudas, destinadas a autónomos, micro-empresas y pequeñas empresas con domicilio

fiscal en el municipio de Palma, ayudarán a financiar los costes salariales para la contratación laboral indefinida de personas paradas". "El objetivo está claro: mantener el tejido empresarial y comercial y generar nuevos trabajos para las personas paradas", ha subrayado.

La contratación indefinida que se subvenciona será la de personas en situación de paro, tanto a jornada completa como jornada parcial, siempre que la jornada laboral parcial sea igual o superior al 50%, de la jornada laboral prevista en el convenio sectorial y en caso de no disponerse, igual o superior a 20 horas semanales, y para contratos iniciales formalizados en el periodo comprendido entre

el 1 de enero del 2023 y el 15 de marzo del 2023, ambos incluidos. Los puestos de trabajo se tienen que mantener, al menos, seis meses.

BENEFICIARIOS

Tendrán la condición de beneficiarios las personas físicas o

jurídicas, comunidades de bienes, sociedad civil u otras entidades económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Palma, siempre que contraten a personas que se encuentren en situación de paro y cumplan los requisitos.

En concreto, los requisitos que han de cumplirse para poder ser beneficiarios de estas ayudas es que el domicilio fiscal esté en el municipio de Palma --independientemente del centro de trabajo donde preste sus servicios la persona contratada--; que la actividad económica sea desarrollada por autónomos, microempresas, pequeñas empresas --máximo 25 trabajadores-- durante el primer semestre del año 2023 y que la actividad en la fecha de la presentación de la solicitud continúe de alta en la Seguridad Social, mutua profesional y Hacienda, abierta y en funcionamiento.

Otros requisitos que se necesitan para ser beneficiarios es no haber despedido trabajadores en los últimos seis meses de la presentación de la solicitud --salvo los lugares vacantes por dimisión de la persona trabajadora, discapacidad, jubilación, reducción voluntaria del tiempo de trabajo o despido disciplinario procedente--; no estar excluidos del acceso a subvenciones públicas por la Comisión de Infracciones, artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y no encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 general de subvenciones.

CUANTÍA

La subvención máxima será de 6.000 euros. Si se presentara más de un contrato, la suma de las cuantías solicitadas en ningún caso puede superar los 6.000 euros.

Los contratos deberán ser siempre indefinidos --mínimo seis meses-- para ser subvencionables. La cantidad de la subvención variará en función del elemento subvencionable.

Así, si se subvenciona una jornada completa (100%)la cantidad de la subvención será de 5.000 euros; si es una jornada parcial (del 50

al 99%) la ayuda será de 3.000 euros; si es una jornada completa (100%) de un colectivo específico de 1.000 euros y si es una jornada parcial (del 50 al 99%) de un colectivo específico de 500 euros.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de las ayudas para incentivar la contratación laboral pueden realizarse a partir del día siguiente a la publicación en el BOIB.

Esta publicación está prevista para septiembre de 2023 y tendrá una duración de 30 días naturales, contados desde el día siguiente a su publicación.