PalmaActiva pone en marcha la segunda edición de las rutas guiadas para descubrir establecimientos emblemáticos de Palma

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, frente a Forn La Pau. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha puesto en marcha la segunda edición de las rutas guiadas por los establecimientos emblemáticos de Palma, una actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía que pretende dar a conocer el patrimonio comercial de la ciudad y resaltar la historia, tradición y singularidad de estos locales.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha explicado este lunes que PalmaActiva "acercará nuevamente a la ciudadanía a algunos de los establecimientos que forman parte del catálogo de establecimientos emblemáticos de Palma".

Esta segunda edición comenzará el 29 de septiembre y se extenderá hasta abril, con un parón durante los meses de diciembre y enero, coincidiendo con la campaña de Navidad.

Además, se ampliará el número de rutas en ocho respecto a la primera edición, hasta alcanzar un total de 22, que se ofrecerán tanto en castellano como en catalán.

Según Ferrer, la acogida de la primera edición "ha demostrado que hay un interés muy importante por conocer la historia comercial de Palma y los establecimientos que forma parte de la identidad".

La regidora ha defendido que los establecimientos emblemáticos "forman parte de la historia, la cultura y la vida cotidiana de Palma" y ha explicado que, con estas rutas, se va a reconocer el trabajo de las personas que han mantenido vivos los distintos locales.

DOS RUTAS

Las rutas permitirán descubrir la historia del comercio tradicional de Palma, sus antiguos oficios, las historias vinculadas a los establecimientos y su contribución a la configuración de la ciudad.

La primera ruta comprenderá la zona de plaza de España hasta Cort y pasará por el Bar Cristal, Espardenyeria Llunes, Fajas Reina, Tapicería Vidal, Teixits Es Tren, Panadería S'Estació, Estanc i Loteries Can Homar, Sombrerería Casa Julià, Calçats Neus Palou, Mimbrería Vidal, Rellotgeria Catalana, Carnisseria Cas Caparrot, Calzados Estarellas, Colmado La Montaña, Paraguas y Joyería Piña-Grau.

La segunda ruta comprenderá la zona de Cort hasta el paseo del Born, pasando por el Café Moderno, Colmado Santo Domingo, Golfos Casual Wear, La Industrial, La Pajarita bombonería, La Pajarita Charcutería, Forn del Sto. Cristo, Forn Fondo, Bar Bosch, Quesada Decoración, Floristería La Rosaleda, Gelateria Can Miquel, Forn de la Pau y Can Martí.