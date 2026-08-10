Las paradas de buses del TIB de Colònia de Sant Jordi y s'Arenal se reubicarán este miércoles con motivo del eclipse

Autobús del TIB en la calle.
Autobús del TIB en la calle. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 14:28
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PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) reubicará este miércoles las paradas del bus del TIB de s'Arenal y Sa Colònia de Sant Jordi con motivo del eclipse y adaptará sus recorridos para garantizar un servicio fluido.

El Govern ha explicado en un comunicado que el objetivo es adaptarse al aumento previsto de la movilidad interna en ambos municipios y priorizar la circulación por las vías principales, con tal de reducir la entrada de autobuses en los viales municipales.

En la zona de s'Arenal, las líneas 504 Tolleric-Palma y la A51 Campos-Aeropuerto suprimirán el 12 de agosto las paradas Avenida Europa (31121), s'Arenal (31122) y s'Arenal-Dragonera 1 (31128), todas ellas en sentido Palma.

Así, se habilitará una única parada provisional enfrente del Aqualand, la para habitual de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) s'Arenal-Parque Acuático. Este nuevo recorrido evitará entrar en el casco urbano de s'Arenal para facilitar la circulación de autobuses de mayor capacidad.

La línea del aeropuerto A51 Campos-Aeropuerto cubrirá parte del recorrido suprimido de la línea A2 de la EMT en el servicio especial de autobuses a s'Arenal programado por Cort para el día de eclipse, que finalizará el recorrido en el balneario cinco. Mientras tanto, las paradas habituales en sentido a Tolleric y a Campos se mantendrán.

En cuanto a Sa Colònia de Sant Jordi, por donde circula la línea 517 Santanyí-Colònia de Sant Jordi-Campos, se suprimirán las paradas habituales del municipio en ambos sentidos (Roada, Primavera, Plaza Constitución y Marqués del Palmer) y se habilitará una única parada provisional en la calle de Na Mercadala, a la altura de la confluencia con camí dels Estanys.

Los equipos del CTM, las concesionarias y el Govern monitorizarán de forma continuada el servicio para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los conductores durante el día del eclipse.

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