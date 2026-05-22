El Parc de la Mar acogerá este sábado actividades de sensibilización con motivo del Día de Accesibilidad

Archivo - Vista de la Catedral de Mallorca y el Parc de la Mar en un día soleado en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parc de la Mar acogerá este sábado el Día de la Accesibilidad Universal con una jornada de actividades para concienciar sobre la discapacidad y la necesidad de entornos accesibles.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las actividades se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas e incluirán talleres, espacios informativos, circuitos sensoriales, exhibiciones de deporte adaptado, música en directo y propuestas participativas.

Entre las actividades programadas figuran 'Barrio beta, un barrio en construcción', una exhibición de baloncesto adaptado, un espacio de juegos de mesa y un taller de bus de la EMT. Además, los asistentes podrán visitar las mesas informativas de las entidades colaboradoras.

Asimismo, la ONCE organizará a partir de las 11.00 horas una exhibición de perros guía y una carpa con máquinas de escritura en braille.

La jornada concluirá con un concierto de la Unió Musical Nostra Terra previsto para las 12.00 horas.

El Consistorio ha señalado que la iniciativa busca promover una ciudad "sin barreras" y dar visibilidad a las necesidades de las personas con alguna discapacidad.