El ParcBit acogerá en diciembre los Innovation Days

Cartel de los Innovation Days - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ParcBit acogerá los días 3 y 4 de diciembre los 'Innovation Days', un punto de encuentro clave para empresas innovadoras y emergentes que buscan financiación y oportunidades de negocio.

Según ha informado la Vicepresidencia primera y Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el encuentro está organizado a través de la Fundación Bit, y la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de ADR Baleares con el objetivo de acercar los diferentes recursos de apoyo a la innovación y el emprendimiento de ámbito nacional y autonómico.

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad para conocer las opciones de financiación existentes, así como para entender cómo se estructura el sistema de innovación y cuáles son los organismos de apoyo que operan. "Saber qué puertas hay que tocar, qué camino seguir y tener claro quién es quién en el mundo de la innovación son algunas de las claves que se abordarán durante estas jornadas", señala la nota de prensa.

DOS JORNADAS, DOS EJES ESTRATÉGICOS

El programa se estructura en dos grandes jornadas temáticas de manera que el día 3 de diciembre se centrará en analizar la innovación como instrumento de competitividad y diversificación económica. Contará con la participación institucional del vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, y del director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, quien presentará la estrategia RIS3 y las prioridades de innovación para el periodo 2027-2034.

Se tratarán las ayudas para digitalizar pymes (Turboconvo), los instrumentos del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) con Pilar González, casos de éxito de empresas del ecosistema balear y el acceso a servicios mediante la Oficina Innobal y la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

La jornada también pondrá el foco en la estrategia para los polos de innovación del ParcBit y de los centros Bit de Eivissa y Menorca con Daniel Juan, delegado territorial de la Fundación Bit en Ibiza.

El 4 de diciembre será una jornada dedicada al emprendimiento como motor de desarrollo económico y apuesta por el talento. Se explicarán los servicios de acompañamiento, aceleración y financiación para empresas emergentes por parte de la Fundación Bit, y se incluirá una ponencia sobre inteligencia artificial a cargo de Raquel Carrera, socia del espacio creativo Patio.

Además, se desarrollará el Foro Palma Tech, donde las empresas emergentes de Baleares seleccionadas podrán conectar con inversores y oportunidades de financiación. El objetivo es propiciar nuevas oportunidades empresariales y facilitar el crecimiento de proyectos innovadores.

El foro permitirá a empresas emergentes con un potencial alto de crecimiento conectar con una red cualificada de ángeles inversores y también les brindará acompañamiento antes, durante y después del evento, con formación, asesoramiento y seguimiento para facilitar las negociaciones y el acceso real a la inversión.

Además, durante el foro también se llevará a cabo una mesa redonda centrada en los criterios de inversión y las claves para captar capital y crecer. Tanto para asistir a las jornadas, como para participar en el foro, los interesados se tienen que inscribir en www.fundaciobit.org.