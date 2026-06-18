El Parlament, con la abstención del PP, rechaza reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar

Archivo - Primera sesión del pleno de debate y votación de los presupuestos para 2025 - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, ha rechazado una proposición no de ley (PNL) de Vox en la que se pedía reconocer al concebido no nacido como miembro integrante de la unidad familiar a efectos de las políticas de apoyo a las familias del Govern.

La iniciativa, debatida este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales, entronca con un asunto debatido el pasado martes en el pleno de la Cámara autonómica.

A una pregunta formulada por la diputada no adscrita y ex de Vox Idoia Ribas, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se mostró abierta a estudiar acciones como la impulsada por la Comunidad de Madrid para que el concebido no nacido cuente como miembro de la unidad familiar desde que se acredite el embarazo.

"Estamos abiertos a estudiar otras posibles acciones, como ha podido impulsar la Comunidad de Madrid, pero siempre encaminadas a la protección de la familia, al apoyo a la maternidad y teniendo muy en cuenta la realidad y las necesidades concretas y específicas de las familias de Baleares", dijo Fernández.

No obstante, este jueves el PP se ha abstenido en el punto de la PNL de Vox que buscaba instar al Govern a adoptar esta medida, lo que sumado a los votos en contra del PSIB y MÉS per Mallorca ha provocado que no saliera adelante.

De la iniciativa de los de Santiago Abascal tampoco se han aprobado --con los mismos votos-- los puntos que reclamaban al Ejecutivo autonómico a garantizar que el embarazo computara en los baremos de acceso a ayudas sociales o beneficios fiscales y a elaborar un informe sobre el impacto de la caída de la natalidad en Baleares.

Sí que se ha aprobado, con la mayoría conformada por el PP y Vox, pedir al Govern que desarrolle un plan de apoyo a la natalidad que elimine "los obstáculos que dificultan la natalidad" y que sitúe las políticas de apoyo a la natalidad y la familia como "eje prioritario de la acción pública".

APOYO A LAS PERSONAS CON ELA

La Comisión de Asuntos Sociales también ha debatido, y aprobado por unanimidad, una PNL del PP relativa al apoyo a las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas graves.

El Parlament, de este modo, ha instado al Govern a analizar las necesidades de estos pacientes para mejorar la respuesta que ofrecen los servicios sociales, a estudiar la viabilidad de impulsar medidas de apoyo complementarias y a reforzar la colaboración con entidades del tercer sector y las asociaciones de pacientes.

Al Gobierno central le ha pedido que siga impulsando el desarrollo de las medidas estatales destinadas a mejorar la atención a las personas afectadas por ELA, garantizando los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada, y a reforzar la financiación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.