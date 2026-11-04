El Parlament apoya que el 19 de mayo se declare Día Internacional de las Islas

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales ha aprobado por unanimidad apoyar la iniciativa para declarar el 19 de mayo como el Día Internacional de las Islas ante el Gobierno central, la Unesco y los organismos internacionales competentes.

Se trata de uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que la diputada del PP Maria de Lluc ha defendido este miércoles en la reunión de esta comisión.

Asimismo, la comisión ha instado al Gobierno central a promover formalmente ante la Unesco y la ONU la declaración del Día Internacional de las Islas y ha reconocido el valor "educativo, ambiental y social" del proyecto internacional 'Let's Save the Islands', impulsado por el IES Bendinat y por los centros educativos colaboradores.

FINANCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN EN BALEARES

En la misma comisión, también se ha dado el visto bueno a todos los puntos de una PNL defendida por el diputado socialista Omar Lamín, relativa a garantizar la financiación de la cooperación para la transformación global en Baleares.

En virtud de la iniciativa, el Parlament insta al Govern y al conjunto de las instituciones del archipiélago a "continuar apostando por un impulso claro" de las políticas públicas de cooperación, así como que se aumenten los recursos para las acciones que desarrollen las entidades.

Asimismo, piden que no se reduzca el presupuesto destinado a las políticas de cooperación para la transformación global para el ejercicio de 2026, así como que se garantice el mantenimiento del nivel de financiación previsto en la propuesta presentada en el Consejo de Cooperación de diciembre del año pasado.

La comisión también ha instado al Govern a reconocer e impulsar la cooperación descentralizada y que otorgue "un rol fundamental" a los fondos insulares, así como a incrementar su financiación de manera estable y suficiente, y garantizar su continuidad, su correcto funcionamiento y su contribución.

En este sentido, reclaman al Govern que siga apostando por la cooperación bilateral e impulse políticas que alineen los proyectos en los países socios del sur con los retos que se tienen actualmente como territorio. Además, instan a que se siga impulsando la educación para la transformación social para conseguir una ciudadanía "más consciente y más crítica con las injusticias globales".