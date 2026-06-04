El Parlament apoya impedir nuevas plazas de alquiler turístico pero deja fuera a los adosados y a los chalés aislados

Archivo - Candados de los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. A 02 de abril de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a garantizar que ninguna modificación de la normativa autonómica permita nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, aunque el PP y Vox se han opuesto a que esta medida abarque también a los adosados o a los chalés aislados que comparten parcela con otras edificaciones.

Son dos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

La iniciativa, que ha sido aprobada por unanimidad salvo en uno de sus puntos, insta al Ejecutivo autonómico a garantizar que ninguna modificación normativa autonómica permita nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares.

Esta primera medida se complementaba con la segunda, que reclamaba prohibir la creación de nuevas plazas en cualquier modalidad de plurifamiliares, incluyendo los adosados y los pareados, y los chalés unifamiliares aislados que compartan parcela con otra edificación. El PP, Vox y el diputado por Formentera Llorenç Córdoba se han opuesto.

En cualquier caso, el Parlament también ha instado al Govern a garantizar que la regulación del alquiler turístico priorice el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal, la contención de plazas turísticas y la sostenibilidad social y territorial; y a reforzar la inspección del alquiler turístico ilegal.

ESTRATEGIA DE CULTURA SOSTENIBLE

La comisión parlamentaria, a instancias de la diputada socialista Malena Riudavets, también ha debatido y aprobado --solo con el voto en contra o la abstención de Vox-- buena parte de una PNL relativa a impulsar una estrategia de cultura sostenible.

Así, la Cámara autonómica ha instado al Govern a elaborar una estrategia de cultura sostenible; a incorporar criterios de sostenibilidad social, ambiental, territorial y gobernanza en las convocatorias públicas y programas culturales; a impulsar un mapa de equipamientos, espacios, agentes y proyectos culturales; a fomentar redes estables de colaboración entre teatros, auditorios y centros culturales; y a garantizar la accesibilidad e inclusión en las políticas públicas culturales.

También a promover líneas de apoyo a la profesionalización y estabilización del sector cultural del archipiélago mediante el fomento de condiciones laborales dignas, a reforzar la presencia de la lengua catalana y del patrimonio cultural de Baleares en las políticas culturales y a impulsar acciones de formación y sensibilización en materia de cultura sostenible.

El único punto de la iniciativa que no ha salido adelante, por los votos en contra del PP y de Córdoba, ha sido el que hablaba de establecer mecanismos de evaluación e indicadores de impacto cultural, social y territorial que permitan medir los resultados de las políticas públicas culturales llevadas a cabo por el Govern.