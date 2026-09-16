El Parlament aprobará la limitación a la entrada de vehículos en Menorca con críticas por su retraso

Archivo - Lluvia en una carretera de Menorca - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament dará luz verde, previsiblemente, a la proposición de ley que posibilitará la aplicación de restricciones a la entrada de vehículos en Menorca, criticada por la oposición por ser la última de las islas en aprobar una normativa de este tipo.

El pleno de la Cámara autonómica debatirá el próximo martes esta iniciativa surgida a propuesta del Consell de Menorca y que probablemente obtendrá los votos a favor de la mayoría de diputados formada por PP, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha confirmado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, su voto a favor de esta ley, aunque la ha calificado de "maniobra dilatoria" por parte del PP.

Así, ha aclarado que su voto en contra en la institución insular se debió a que la consideran "totalmente innecesaria", ya que, a su modo de ver, la limitación se podría haber establecido mediante la ley de reserva de la biosfera.

En esta ocasión, el parlamentario ha explicado que no se opondrán al texto remitido porque no quieren que "sirva de excusa" para que el Consell no la aplique porque "no llega a tiempo".

Desde el PSIB, el portavoz adjunto en el Parlament, Marc Pons, ha señalado que en el Consell de Menorca ya votaron a favor de la norma y, "en coherencia", seguirán en la misma línea que la de los socialistas de la isla.

Aún así, ha subrayado que es una propuesta que "llega tarde", puesto que Menorca "siempre se ha caracterizado por impulsar medidas pioneras en sostenibilidad". Por este motivo, se han marcado como objetivo que se pueda implantar en 2027 y que consiga reducir un 15 por ciento la entrada de vehículos.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha indicado que ofrecerán su apoyo porque están a favor de regular la movilidad y la entrada de automóviles en Menorca, pese a que ha puntualizado que aún quedará por desarrollar su reglamento.