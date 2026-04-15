El Parlament aprobará el próximo martes el decreto de medidas para hacer frente al conflicto en Oriente Medio

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament convalidará previsiblemente el decreto ley de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio con el que se destinan más de 160 millones de euros a distintos sectores, más de 36 de los cuales son en ayudas directas.

El decreto, aprobado a principios de abril en Consell de Govern, contará con los votos favorables de PP, PSIB y Unidas Podemos. Por su parte, MÉS per Mallorca se abstendrá y Més per Menorca votará en contra.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no ha avanzado el sentido del voto de su grupo, criticando al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, por, a su entender, no incorporar las propuestas de Vox al decreto ley.