El Parlament aprueba instar al Govern a fomentar el catalán pero rechaza revertir las "medidas regresivas"

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado varios puntos de una moción de MÉS per Mallorca que reclaman al Govern el fomento y promoción de la lengua catalana, mientras que ha rechazado la retirada de medidas "regresivas" en contra de la lengua.

En concreto, con los votos favorables de todos los grupos menos Vox se han aprobado 18 puntos, relativos a la promoción y fomento de la lengua. Entre otros, el Parlament ha instado al Govern a evaluar la competencia, especialmente oral, del catalán de los alumnos que acaben la educación primaria y secundaria.

Por el otro lado, el voto en contra de PP y Vox ha rechazado recuperar el presupuesto de la oficina de defensa de los derechos lingüísticos, pedir un informe a la Universitat de les Illes Balears sobre la situación lingüística de la población escolar o mejorar el marco normativo sectorial favorable al uso de la lengua propia.

La diputada ecosoberanista Maria Ramon, que ha defendido la iniciativa, ha solicitado al Govern revertir "todas las medidas que van en contra de la lengua catalana", así como fomentar el uso social de la lengua propia.

"Queremos que el Govern nos defienda ante ataques a la lengua y que no fomente la división y la devaluación de nuestra lengua", ha reclamado Ramon, quien ha instado al Ejecutivo a defender el catalán "sobre todo" para las nuevas generaciones.

Igualmente, la ecosoberanista se ha mostrado "convencida" de la defensa del catalán que hace el PSIB en la oposición. Sin embargo, ha pedido a esta formación que "la defiendan con la misma firmeza cuando gobiernan".

El diputado socialista Àlex Pitaluga ha justificado el voto favorable de su formación señalando la "preocupación" por la "regresión lingüística" y la necesidad de fomentar la lengua catalana.

"El PP debilita el modelo lingüístico, ha rebajado el requisito del catalán para acceder a la Función Pública y ha alargado el plazo para acreditar conocimientos de catalán a los funcionarios", ha lamentado el socialista.

En esta línea se ha pronunciado la diputada menorquinista, Joana Gomila, quien ha acusado al PP de llevar a cabo una serie de políticas en los dos años de legislatura que "menosprecian el catalán, rompen con el consenso lingüístico y no respetan el derecho lingüístico de los catalanoparlantes".

EL PP DEFIENDE LA "NO CONFRONTACIÓN"

La diputada 'popular' Ana Isabel Curtó ha defendido que su formación "promueve la lengua propia" y considera que el catalán "no puede ser un campo de batalla" como, a su parecer, hace en ocasiones MÉS per Mallorca.

Así, ha argumentado que su voto será "coherente" con los valores del PP y, por ello, han votado a favor de los puntos de la moción relacionados con la promoción, fomento y normalización, pero en contra del "relato de medidas regresivas o agresivas con la lengua".

"La lengua no necesita confrontación, necesita estima, oportunidades y presencia real en la vida cotidiana", ha subrayado Curtó, quien ha concluido que el PP "no hace bandera partidista" con la lengua.

RECHAZO DE VOX

Los de Santiago Abascal han votado en contra de la iniciativa, acusando a MÉS per Mallorca de "usar la lengua como arma contra la sociedad" y de "generar odio" en el Parlament.

Según la diputada de Vox Manuela Cañadas, "nadie cree que esté en peligro" el catalán. Igualmente, ha preguntado al PP si "se arrodillará o defenderá la libertad de los ciudadanos y la cultura balear española".