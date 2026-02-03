El Parlament aprueba la moción del PSOE sobre la atención a dependencia en Formentera

FORMENTERA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes la moción relativa a la mejora de las políticas de atención a la dependencia y para fortalecer la red pública de atención a la dependencia en Formentera y en el resto de Baleares presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha aceptado una de las enmiendas del PP.

El diputado socialista Omar Lamin ha defendido la propuesta refiriéndose a las quejas y preocupación generadas en Formentera debido a la "nefasta" gestión en la residencia de mayores. En este sentido, ha explicado que también se llevó a cabo una inspección laboral que constató las denuncias formuladas.

"Hablar de la residencia de Formentera es hablar de una conquista colectiva, de una demanda histórica", ha afirmado.

Lamin ha señalado que, con el cambio de gobierno, comenzó "un castillo de naipes de problemas", con una gestión "opaca" que llevó al PSOE a interpelar a la Conselleria. Con la moción, que incluye 12 puntos, pretenden ahora avanzar para que los ciudadanos de Formentera puedan tener los mismos derechos que los de otros territorios.

Entre otras cosas, los socialistas han reclamado que se impulse una inspección independiente de la residencia y que el Govern evalúe de manera urgente la gestión para garantizar que se brindan los niveles de calidad exigidos.

En la moción, instan al Govern a coordinarse con el Consell de Formentera para asegurar la cobertura de las plazas del personal esencial y establecer también un plan de mejora de funcionamiento del centro, entre otras cosas.

Desde el PP han presentado cuatro enmiendas de modificación recordando que la gestión directa de la residencia de Formentera corresponde al Consell. Al mismo tiempo, han reiterado que buscan garantizar la atención a los usuarios y mejorar la situación de los trabajadores, haciéndolo desde el diálogo y cooperación institucional.

El objetivo de las enmiendas del PP ha sido reorientar el texto para que la moción sea asumible por la Conselleria de Atención a la Dependencia, como reforzar los mecanismos de apoyo técnico al Consell o establecer protocolos de comunicación más eficientes entre administraciones.

Entre otras intervenciones, desde el Grupo Mixto, el diputado Llorenç Córdoba ha reiterado que la responsabilidad y la gestión de la residencia de Formentera recae sobre el Consell, con una crisis "que se ha alargado demasiado y que ha sido mal gestionada".

Córdoba ha sugerido que debe actualizarse el pago de las horas extra que han realizado los trabajadores de la residencia, una "pieza clave" para que la plantilla aguante y la residencia funcione.