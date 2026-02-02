El Parlament celebrará este martes su primer pleno del año con la propuesta para prohibir el burka como plato fuerte

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El Parlament celebrará este martes su primer pleno del año con la propuesta del PP para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos como plato fuerte, medida que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Vox.

El nuevo periodo de sesiones arrancará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, centrada en temas recurrentes como la crisis de la vivienda, la saturación turística, la educación o las listas de espera en la sanidad.

También se colará en el debate la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, la propuesta lanzada por el Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómico o el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

El grupo socialista, además, interpelará al conseller de Turismo, Cultura y Deportes acerca de la política turística del Ejecutivo regional. También se debatirán dos mociones del PSIB, una sobre políticas de atención a la dependencia y otra en materia de salud mental, y otras tantas proposiciones no de ley (PNL).

La del PSIB versará sobre los complementos de ayudas al alquiler, mientras que la del PP tratará de instar al Govern a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Esta última está previsto que salga adelante con el apoyo de Vox, que ya presentó una iniciativa similar hace unos meses pero que los 'populares' tumbaron.

La proposición, según recoge el texto, pretende "combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina".

SALDRÁ ADELANTE PESE AL CHOQUE

Alrededor de esta iniciativa han girado las ruedas de prensa previas al pleno de los diferentes portavoces parlamentarios. La de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado a los 'populares' de "copiarles" una medida que rechazaron hace unos meses.

"Nosotros no competimos, los que copian son ellos", ha dicho la portavoz de los de Santiago Abascal, quien ha pedido al PP que "haga un ejercicio de coherencia para que dejen de ocurrir estas cosas que son una pérdida de tiempo para todos". Pese a todo, ha adelantado que votarán a favor.

El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha defendido que su propuesta es "sensata" y que es el grupo de Cañadas el que ha cambiado de opinión. "Vox se ha dado cuenta que su propuesta iba desencaminada", ha sostenido.

Igualmente, ha pedido el apoyo de todos los grupos de la Cámara autonómica para exigir esta prohibición y ha remarcado "el compromiso del PP con la defensa sin ambigüedades de la igualdad y la dignidad de las mujeres y de las niñas".

"El respeto a la igualdad entre mujeres y hombres forma parte esencial de la integración en nuestra sociedad" y que esta iniciativa tiene como objetivo hacer frente a prácticas "profundamente contrarias a los valores constitucionales y a los principios básicos de una sociedad democrática", ha manifestado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado al PP que lleve al pleno iniciativas que no buscan solucionar "los problemas reales de la gente". A su parecer, el debate tan solo servirá para decidir "si es más facha el PP o Vox".

A su parecer, la iniciativa "no nace de la preocupación del PP por los derechos de las mujeres", sino que se plantea "en la carrera absurda entre PP y Vox de ver quién es más facha e islamófobo".

"El alquiler es un 30 por ciento más caro desde que gobierna Marga Prohens y nos proponen hablar de a ver quién es más islamófobo, si PP o Vox", ha insistido el ecosoberanista.

EL PP TIENDE LA MANO A VOX

La actividad parlamentaria se retomará después de que las relaciones entre el PP y sus socios de investidura, Vox, se vieran deterioradas con la no aprobación del techo de gasto para elaborar unos nuevos presupuestos autonómicos para este 2026.

Los dos grupos, no obstante, ensayaron su reconciliación con la convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos a finales del año pasado, un texto que los de Santiago Abascal tumbaron la primera vez que llegó a la Cámara.

El portavoz de los 'populares', Sebastià Sagreras, confió la semana pasada en poder ir sacando adelante su iniciativas durante el periodo de sesiones que se inicia y pidió a todos los partidos que fueran "constructivos".

Entre otras, se mostró convencido de poder aprobar la derogación de la ley de memoria democrática, pactada con Vox y para lo que ya se ha dado el primer paso, o la ley de gestión de los aeropuertos.

El viernes, el portavoz del Govern, Antoni Costa, fue más allá y tendió la mano a los de Abascal, a quienes se refirió como el "socio natural" de los 'populares', para sacar adelante las iniciativas que previsiblemente se debatirán a lo largo de 2026.

"No va a ser el Govern ni el PP el que ponga obstáculos en negociaciones con Vox", subrayó en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.