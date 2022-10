Parlament constata que Baleares no puede mantener el crecimiento poblacional y de plazas turísticas "por insostenible"

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes algunos puntos de la moción presentada por El PI-Proposta per les Illes, relativa a la saturación y la presión humana de Baleares, y ha constatado que las Islas no pueden mantener el crecimiento poblacional y de plazas turísticas de los últimos 25 años "por insostenible".

El portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià, ha defendido la moción durante el pleno del Parlament, al considerar que "las Islas no pueden crecer cada 15 años en más de 300.000 personas, como se prevé".

"Es uno de los grandes debates que tiene que plantear la sociedad de Baleares, de gran trascendencia y que afecta de manera muy directa a la calidad de vida y derechos de los ciudadanos", ha sentenciado el portavoz.

En este sentido, desde la formación han solicitado algunas medidas para combatir la saturación y presión humana en el archipiélago, como que no crezcan las zonas turísticas, la gestión aeroportuaria, que se aplique un "techo" al alquiler turístico de coches o que se limite la compra de vivienda para no residentes, "porque sino no habrá manera de luchar contra el encarecimiento de la vivienda".

Una vez se ha dado luz verde a la propuesta, el Parlament ha constatado también que es insostenible el crecimiento del parque automovilístico de los últimos años y que existe un enorme porcentaje de compra de viviendas por parte de no residentes, siendo éste uno los principales factores de las dificultades de acceso a la vivienda en las Islas.

Así, ha instado al Govern a impulsar medidas territoriales para que los núcleos turísticos no puedan aumentar la superficie de suelo urbano para usos turísticos, residenciales o mixtos, y a impulsar un cambio normativo que extienda a Mallorca, Menorca e Ibiza un marco legal para la entrada de vehículos.

El Parlament también ha solicitado al Ejecutivo autonómico que realice las gestiones necesarias para establecer un límite en la compra de vivienda por parte de no residentes y ha pedido al Estado que cambie el modelo de gestión aeroportuaria, otorgando a las instituciones de las Islas capacidad de decisión sobre los aeropuertos y las conexiones aéreas, así como que el nuevo modelo de financiación incorpore como nuevos elementos de referencia el aumento poblacional, la población flotante y el coste de vida del territorio.

Por último, el Parlament ha instado a la Unión Europea a establecer un régimen jurídico especial para todos los territorios insulares, permitiendo a sus gobiernos fijar peculiaridades en caso de circunstancias extraordinarias.

Con todo, la Cámara ha rechazado constatar que las previsiones de crecimiento de suelo urbano, como los previstos en el Plan General de Palma, no son el camino para ir hacia la sostenibilidad, así como la realización de un cambio normativo que derogue la moratoria de plazas turísticas o evidenciar el incremento importante de inmigrantes que han llegado a Baleares en los últimos 20 años de manera ilegal.

También ha descartado una nueva normativa que imponga un límite al alquiler de coches, que se lleve a cabo una política efectiva de control de fronteras para evitar la proliferación de mafias o que se impulse un cambio normativo para posibilitar el cambio de uso turístico de establecimientos obsoletos, entre otras cuestiones.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Durante su turno de intervención, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha celebrado "la reflexión" hecha por El PI en relación a la presión humana en Baleares. "Bienvenida sea".

Además, ha compartido dos de las ideas planteadas, como que "turismo y sobreexplotación están vinculados", haciendo referencia al uso de los recursos y servicios públicos, "y que turismo y disminución de riqueza también lo están".

En la misma línea le ha seguido el portavoz en el Parlament de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, que ha considerado que "la tendencia de crecimiento en las Islas se debe al turismo".

Aún así, ha contemplado "otros debates que deben ser planteados", como se hagan ya propuestas de cara al año que viene, "sin esperar un año", o que se determine "cómo se están tratando los recursos y de quién proviene la huella".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín ha calificado de "absolutamente imprescindible" poner límites a las Islas, por ser "un territorio frágil", y ha insistido en la necesidad de fijar un tiempo mínimo de residencia en el archipiélago o de un cambio en el modelo de financiación donde se compute el aumento poblacional y la población flotante.

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha pedido, por otro lado, impulsar cambios normativos para luchar contra el intrusismo y la oferta ilegal en Baleares, y ha rechazado la idea de que las compras de vivienda por parte de no residentes "sea la razón principal del incremento de precios".

Con todo, ha sentenciado que se debe gestionar el crecimiento "para conseguir uno que sea sostenible desde un punto de vista social, ambiental y económico".

El PSIB, durante su turno, ha rechazado la idea de retirar la moratoria de plazas turísticas, porque "nada limita más que una moratoria". Así, han subrayado que "estar en contra de una moratoria consensuada no tiene sentido, cuando lo que hace es evitar el crecimiento desmesurado".

El diputado de Ciudadanos Marc Pérez Ribas ha criticado, por su parte, que con esta moción El PI traiga "limitación y prohibición como única solución al reto demográfico".

"Las afirmaciones que hace están poco documentadas, nos parece una moción oportunista, populista y alarmista, todo términos negativos, cuando desde Cs pretendemos encontrar soluciones en positivo", ha concluido.

La última en intervenir ha sido la diputada de Vox Idoia Ribas, que ha reprochado a El PI que no aporte "ningún dato objetivo" sobre la presión humana de las Islas, ironizando con que su conclusión se basa en la cantidad de gente que ven por la calle.