El Parlament culminará el próximo martes la derogación de la ley de memoria democrática

Archivo - Decenas de personas se concentran para pedir la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante un pleno extraordinario en el Parlament balear, a 20 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament culminará el próximo martes el proceso para derogar la ley de memoria democrática de Baleares, una iniciativa impulsada por Vox que, salvo sorpresa, recibirá el apoyo del PP.

Será la segunda ocasión que el pleno de la Cámara autonómica debate la eliminación de esta normativa, ya que en la primera ocasión los 'populares' pactaron dar marcha atrás a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas por error en la ley de simplificación administrativa.

Después pasó un tiempo durante el cual la cuestión no estuvo sobre la mesa, hasta que el PP y Vox, en el marco de su acuerdo presupuestario para 2025, se comprometieron a reactivar la iniciativa.

Tras la toma en consideración del texto, su correspondiente tramitación y el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la izquierda, está previsto que el pleno derogue la ley de memoria democrática de manera definitiva.

El portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, justificó el apoyo de su partido a la derogación en la necesidad de cumplir con lo pactado con Vox, pero dijo que esta medida nunca ha sido "prioritaria" para ellos. "Desde el primer día el PP dijo que la importante es la ley de fosas y esta se mantiene", esgrimió.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, celebró que se vaya a acabar "el tiempo del revanchismo" y la "dictadura del pensamiento único", ya que, a su juicio, esta normativa "nunca ha buscado justicia" y sí "borrar a media España".

El diputado por Unidas Podemos, José María García, criticó que la "extrema derecha" y la "ultraderecha" se "mimeticen" para derogar una ley que, a su parecer, busca "la verdad de lo que ocurrió".

Desde el PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca se han mostrado reiteradamente en contra de la derogación y han acusado a los 'populares' de traicionar el acuerdo al que llegaron para retirar las citadas enmiendas introducidas por error.

La iniciativa también se ha encontrado con el rechazo de las entidades memorialistas, quienes se han movilizado en varias ocasiones y lo volverán a hacer el próximo martes.

La Plataforma per la Memòria Democràtica, que agrupa a un centenar de asociaciones, sindicatos y partidos, ha convocado una protesta frente a la sede del Parlament a las 11.15 horas, poco antes de que se debata la derogación.

LIMITACIÓN DE COCHES EN MENORCA

Otro de los platos fuertes del pleno, que arrancará a las 09.00 horas, será el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Menorca.

El PP ya ha adelantado su voto en contra --previsiblemente también se opondrá Vox, como ha hecho con normativas similares-- y ha defendido que es necesario que el texto tenga el consenso del Consell.

Para Sagreras, el de los socialistas es un texto "oportunista" y "demagógico", puesto que no lo impulsaron cuando estaban al frente de los gobiernos insular y autonómico.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, defendió el pasado miércoles que la limitación de la entrada de vehículos es una medida que "va ligada a la calidad de vida" de los menorquines, quienes padecen un "exceso de presión turística".

El diputado recordó que estas limitaciones ya están en funcionamiento en Eivissa y Formentera --Mallorca lleva buena parte de la legislatura trabajando en ello-- y llamó a los 'populares' a ser "coherentes" con su voto.

El pleno también vendrá marcado por una interpelación en materia de infraestructuras sociales y una moción relativa al cumplimiento de los acuerdos con Formentera.

LA SESIÓN DE CONTROL

El plenario, como es habitual, arrancará con la sesión de control a los miembros del Govern, quienes deberán responder a cuestiones acerca de la limitación del turismo de cruceros, el cierre de Agama, el coste de la vida o la construcción de vivienda pública.

También se tratarán temas como el "caos" en la sanidad pública, la diversificación económica, los protocolos de convivencia en los centros de menores, el requisito del catalán en la función pública o la ley de aceleración de proyectos estratégicos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, será interpelada acerca de la cogestión aeroportuaria, la ley de memoria democrática, las políticas de contención turística, las medidas para ayudar a las personas que no pueden pagar el alquiler de una vivienda o una posible ruptura del "pacto de coalición" en Europa entre el PP y el PSOE.