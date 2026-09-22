El Parlament da luz verde a tramitar la propuesta del PP para prolongar el REB indefinidamente

Archivo - Vista general durante un pleno del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley del PP para prorrogar el conjunto de medidas económicas y fiscales del Régimen Especial de Baleares (REB) sin una fecha de finalización.

El Pleno de la Cámara ha permitido la tramitación de la iniciativa con los 48 votos a favor de PP, PSIB, Vox y Llorenç Córdoba, mientras que los siete diputados de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (UP) han votado en contra.

Por parte del PP, el encargado de defender este proyecto de normativa ha sido el portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha resaltado que la intención es "defender los intereses de Baleares", ya que "vivir, trabajar, invertir o emprender en unas islas no signifique estar en permanente desventaja con el resto de España".

En ese sentido, ha reivindicado que la insularidad "no desaparece cada seis años" --periodo de vigencia del actual REB--, sino que sería una realidad "permanente y estructural" que encarece el transporte, la prestación de servicios o la actividad de las empresas.

A esto, ha apuntado que en Menorca, Eivissa y Formentera habría que añadir una "doble y triple insularidad". "La insularidad no caduca y los instrumentos que la compensan, tampoco deberían de hacerlo", ha mantenido.

Sagreras ha subrayado que la propuesta aspira a eliminar la fecha de caducidad del REB y mejorarlo para que sea "más útil" ante los principales retos de Baleares, como la vivienda, la innovación y el sobrecoste del hecho insular.

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha confirmado el voto favorable de su grupo y ha anticipado que, en el periodo de enmiendas, "volcarán" todo el trabajo hecho con la sociedad civil para aplicar medidas que "palien los costes de la insularidad".

También ha incidido en que el anterior REB se aprobó bajo el anterior mandato del PSIB, con el voto en contra del PP. Esto lo ha contrapuesto a la falta de acuerdos que busca el actual Govern con el Gobierno central, por lo que le ha acusado de tener "urticaria a trabajar" porque el último documento del REB dataría de "2021".

El parlamentario ha sostenido que si se compara mediante la IA el texto del PP con el anteriormente aprobado, coincide en un 95%, porque "la mayoría de artículos están copiados" y "no tiene ninguna aportación".

La diputada de Vox Patricia de la Heras ha ahondado en esta "copia" de la anterior normativa del REB con cambios en "un artículo". "¿Esto es una ley nueva o es un copia pega sin fecha de caducidad?", les ha espetado.

Aún así, ha puntualizado que el PP tenía la oportunidad de "corregir la agenda climática", que habría introducido el Gobierno central en 2019, pero le ha recriminado que la ha "copiado".

Acerca de la modificación del apartado de vivienda, ha señalado posibilitaría que las empresas puedan acogerse a deducciones fiscales por comprar pisos para ponerlos en alquiler, por lo que podrían competir con las familias baleares.

Seguidamente, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha justificado su voto en contra por resultarle "poco ambicioso" y por contener medidas que, a su modo de ver, "pueden ser perjudiciales para la ciudadanía".

Esto último lo ha sostenido en base a uno de los artículos incluidos en el que se contempla que los particulares pueden acogerse a la reserva de inversión si dedican inmuebles al alquiler de viviendas con o sin opción a compra. En todo el articulado no se pondría ni un precio máximo de vivienda, ni a quien se destina.

Por otra parte, se ha referido a otro artículo, se fía el futuro del descuento de residente en un Real Decreto del Consejo de Ministros para que se pueda sustituir al REB y la cantidad de la bonificación para otro sistema de compensación, algo de lo que desconfía.

El portavoz ha reclamado bonificar el impuesto sobre sociedades a las industrias culturales, incluir el IVA especial para Baleares, medidas para evitar el fraude de las aerolíneas con el descuento de residente, igualar el descuento marítimo interinsular con el aéreo, una Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Eivissa, ayudas al transporte de mercancías o un fondo de insularidad de 400 millones de euros.

El diputado de UP, José María García, sí ha admitido que tendría que haber un régimen económico especial para las islas pero ha citado una serie de novedades sobre las que "recelan" y por las que votan en contra.

Además, ha pedido que se introduzca la gratuidad del transporte público de manera permanente en esta iniciativa o que no se establezca un punto para fomentar las energías renovables con comunidades locales.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha celebrado que esta discusión de renovación del REB se haga por vía parlamentaria y no con una negociación bilateral entre gobiernos, para poder hacer un planteamiento "de máximos".

Sin embargo, ha apuntado que su voto en contra viene motivado por la modificación de la reserva de inversiones en Baleares, ya que incorpora al sector inmobiliario para que se puedan acoger a los beneficios fiscales de este mecanismo.

El diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba ha recalcado que no todas las islas de Baleares "sufren los mismos sobrecostes" y ha pedido trabajar en la triple insularidad de Formentera que, a su juicio, no refleja el texto.

Así, ha avanzado que defenderá enmiendas para reconocer los sobrecostes diferenciados por islas, que las compensaciones del transporte cubran todo el trayecto o que el factor insularidad tenga un criterio de equilibrio territorial por islas.