El Parlament decidirá el martes si habilita más sesiones para aprobar la limitación a la entrada de coches en Mallorca

Archivo - Tráfico en la Via de Cintura. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament votará este martes si se amplía el presente periodo de sesiones para debatir la aprobación de la ley que restringiría la entrada de coches en Mallorca.

Así lo ha decidido la Junta de Portavoces de este miércoles, con el voto a favor de todos los partidos a excepción de Vox, que también ha rechazado que esta normativa se tramite por la vía de la lectura única --un procedimiento abreviado--, ya que se requería la unanimidad de todos los grupos, algo a lo que se ha opuesto Vox de igual modo.

Desde PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto se han mostrado proclives a extender el periodo de sesiones parlamentarias, el PP no ha desvelado el sentido de su voto, mientras que Vox, durante la Junta de Portavoces, habría alegado que los diputados "se merecen unas vacaciones" para justificar su rechazo.