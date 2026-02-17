El Parlament guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado Carlos Veramendi

El Parlament guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Carlos Veramendi - EUROPA PRESS

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del que fuera diputado del PP en el Parlament Carlos Veramendi, que falleció el pasado jueves.

Los diputados de la Cámara han guardado el minuto de silencio antes de comenzar la sesión plenaria de este martes. Veramendi fue también conseller electo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma.