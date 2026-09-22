El Parlament inicia la tramitación de la ley para limitar la entrada de vehículos en Menorca

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha dado este martes luz verde a la toma en consideración de la modificación de la ley Menorca Reserva de la Biosfera que permitirá fijar límites a la entrada de vehículos en la isla con el objetivo de que esté operativa el próximo verano.

Tras el acuerdo en la institución insular, la norma inicia ahora su tramitación parlamentaria del nuevo marco legal, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox, que permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos, limitar su entrada y permanencia durante determinados periodos, establecer un techo máximo y adoptar medidas para fomentar el transporte público y un modelo de movilidad más sostenible.

Uno de los aspectos más importantes de la modificación aprobada es que los vehículos cuya titularidad corresponda a personas físicas empadronadas en Menorca quedarán exentos del sistema de limitación de entrada y permanencia.

Igualmente, los no residentes propietarios de una vivienda en Menorca podrán tener un vehículo por vivienda y también quedarán exentos los vehículos de personas que acrediten la necesidad de desplazarse a la isla para su actividad profesional, y de personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, la norma no afectará a vehículos oficiales y de servicio público; servicios de emergencias; el transporte público y escolar; los taxis; los vehículos de transporte de bienes y mercancías y de distribución comercial, así como la maquinaria y los vehículos de uso industrial, ganadero y agrícola.

La modificación establece que será el pleno del Consell Insular quien fijará, anual o bienalmente, el techo o número máximo de vehículos sujetos a limitación que podrán acceder a Menorca y permanecer en ella, así como los periodos durante los cuales será aplicable esta regulación.

En la defensa de la proposición, el conseller insular de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación, José Simón Gornés, ha reivindicado convertir la ley en una herramienta real para mejorar la vida de las personas, de los residentes y de los ciudadanos que viven en Menorca. "Damos pasos hacia una movilidad más sostenibles y potenciamos al tiempo el transporte público", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Menorca y expresidenta insular, Susana Mora, ha dado la bienvenida al consenso aunque ha lamentado que la isla "se haya quedado a la cola" en esta limitación. "El PSOE ha defendido siempre esta medida, cuando no era fácil defenderla", ha indicado.

El conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha defendido que la medida pretender preservar la calidad de vida de los menorquines y proteger la isla. "Hemos cogido el toro por los cuernos", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que se trata de una cuestión que se ha abordado desde el inicio de legislatura con el objetivo de que esté vigente el próximo verano.

COMO UN MAL MENOR

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado la ausencia en el pleno para defender la proposición del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y ha lamentado que "lleguen tarde y como arrastrando los pies y con resignación, como si fuera un mal menor".

Para el socialista, la ausencia de Vilafranca revela también "tensiones internas" con las que habrá tenido que lidiar. Pons, en todo caso, ha puesto en valor la madurez política de todos los partidos que ha hecho posible el acuerdo. El socialista ha avanzado que presentará en la tramitación "enmiendas constructivas".

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha celebrado el acuerdo mayoritario y ha resaltado la importancia de la norma porque incide en la llegada de turistas, al tiempo que ha reclamado mayores inversiones en transporte público. "Tan importante es que haya menos coches en verano, como que las personas no tengan que recurrir al coche para moverse", ha afirmado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que hasta ahora, a pesar de tener los instrumentos, el PP no haya querido aplicar la limitación y que haya tenido que ser "por la presión social y política importantísima".

"Ya lo podrían haber hecho", ha añadido. El menorquinista ha reprochado que la modificación es innecesaria y que "todo lo que ha pasado en los últimos años ha sido teatro cuyo último acto es la modificación".

Castells ha avanzado que pedirá la tramitación por lectura única o por el mecanismo más breve posible para que antes de que acabe el año la modificación de la ley pueda estar aprobada. En su réplica, el socialista Marc Pons ya ha avanzado que se opondrá "para hacer las cosas como toca".

Por parte del PP, el diputado Jordi López ha reivindicado que hoy se lleva al Parlament la posibilidad de "hacer realidad" la capacidad de establecer limitaciones a la entrada de vehículos en la isla.

"Menorca, todos sabemos que es una isla, su territorio es limitado, sus carreteras son limitadas, sus recursos naturales son limitados, y su capacidad para absorber determinadas presiones también lo es", ha afirmado López.

El 'popular' ha defendido que la cifra final de limitación sea la que resulte de los estudios, de la capacidad de carga y de los criterios técnicos y no de una cifra preestablecida de antemano.

AFÁN RECAUDATORIO

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha justificado su abstención señalando que la saturación que sufre Menorca es "real", pero ha rechazado que la respuesta sea "la habitual de la izquierda que el PP asume sin complejos". "Prohibiciones, burocracia, autorizaciones previas, afán recaudatorio, con una nueva tasa y criminalización de la movilidad", ha afirmado. Para Vox, la solución a la saturación que en verano sufre Menorca no puede ser "prohibir, multar y cobrar".

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha recordado que la ley Menorca Reserva de la Biosfera ya prevé la limitación, por lo que se ha preguntado por qué llega ahora al Parlament la modificación.

El ecosoberanista ha rechazado el argumento de la falta de seguridad jurídica para retrasar la aplicación de la limitación. "Es un problema de voluntad política. Nunca han tenido ganas de limitar la entrada de coches. Han venido a hacer marketing", ha concluido.