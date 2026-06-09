El Parlament inicia la tramitación de una ley de Vox para prohibir el burka en espacios públicos

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PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha tomado en consideración una proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.

La toma en consideración e inicio de la tramitación parlamentaria de la iniciativa, similar a una no legislativa que ya se aprobó en la Cámara autonómica a petición del PP, ha salido adelante con los votos de Vox y el PP. PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado en contra.

Con esta ley Vox propone la prohibición total del burka y el niqab en todo espacio público, multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o impongan su utilización a menores o mujeres bajo tutela, reformas en el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta cuatro años a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer a portar estas prendas, así como expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción.

La ley establece, además, que esta imposición del uso de velos integrales se considera contraria al orden público y a la dignidad humana, principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

La Cámara balear inicia así la tramitación de una ley que, en caso de aprobarse definitivamente, se enviará al Congreso de los Diputados para su validación definitiva, ya que propone la modificación del Código Penal y de otras leyes.

La diputada de Vox Manuela Cañadas, que ha defendido la iniciativa, ha considerado que normalizar el uso de estas prendas "significa aceptar una involución medieval en pleno siglo XXI".

También ha defendido como "prioritario" mantener la identidad, cultura y costumbres, subrayando que las prácticas islámicas que "denigran a la mujer" no tienen cabida en la sociedad española.

"El velo es una herramienta de anulación de la personalidad diseñada para borrar la existencia civil de la mujer", ha dicho, agregando que son prendas de "sumisión y sometimiento".

Igualmente, ha cargado contra los grupos de la izquierda, que no han apoyado la ley, acusándolos de ser "hipócritas y falsos feministas".

Con todo, Cañadas ha concluido que la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos "no es un acto de discriminación, sino una medida de estricto orden público y seguridad nacional".

La diputada del PP Cristina Gil ha compartido parte de la defensa que ha hecho Vox, aunque subrayando que los 'populares' llevan "muchos años diciendo que el burka y el niqak atentan contra la dignidad de la mujer".

A su entender, esta proposición de ley "no afecta a la libertad religiosa" sino que "restringe una practica que invisibiliza a la mujer".

La 'popular' también ha arremetido contra la izquierda por "negar el derecho a existir de la mujer". "Este es su progresismo, de las mujeres veladas íntegramente. Las quieren seguir ocultando", ha sostenido.

Finalmente, ha justificado la prohibición de estas prendas por una cuestión de seguridad ya que impiden la identificación facial y ha remarcado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la posibilidad de limitar el uso del velo integral en espacios públicos.

LA IZQUIERDA TACHA LA LEY DE RACISTA

Los grupos de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han tachado de "racista" la proposición de ley. Así, han rechazado el uso del burka y el niqab, pero han cuestionado la preocupación de Vox por las mujeres.

La diputada del PSIB Teresa Suárez ha considerado que la proposición de ley no va de la libertad de las mujeres, sino de "la idea obsesiva de supuesta amenaza cultural". "Utiliza el burka para hablar de la incompatibilidad del Islam con nuestra sociedad", ha lamentado, agregando que el objetivo de Vox es "crear un enemigo común".

En este sentido, ha cuestionado la "preocupación" de Vox por la libertad de estas mujeres, señalando que este partido votó en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Ahora de repente están preocupados", ha añadido.

De su lado, la ecosoberanista Marta Carrió ha coincidido en que las mujeres "no son el centro" de la iniciativa, sino que esta busca "imponer un relato del miedo". "Aparecen como una excusa para justificar un discurso profundamente islamofóbico", ha dicho.

"No participaremos en su falso relato y en su falsa construcción", ha dicho Carrió a los diputados de PP y Vox, quienes, a su entender, "buscan dividir a la sociedad y señalar a un colectivo vulnerable".

En estos términos se ha pronunciado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha subrayado que Cañadas no ha hablado en su intervención de mujeres sino de musulmanes. "Sencillamente estigmatiza, siembra el odio y, en ningún caso, quiere dignificar a las mujeres", ha dicho.

Asimismo, Gomila y Carrió han advertido que esta prohibición "no hace desaparecer el control patriarcal ni la desigualdad", sino que provoca que estas mujeres pierdan acceso a espacios públicos como la sanidad o la educación.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto de la ley de Vox está "repleto de racismo y clasismo". "Lo que pretenden es disfrazar ese odio en protección para las mujeres de la religión musulmana", ha criticado.