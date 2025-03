El Parlament insta al Gobierno y a Armengol a desbloquear la tramitación de la Ley Antiokupación

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a desbloquear la tramitación de la Ley Antiokupación para aprobarla por vía de urgencia.

La mayoría de los puntos de la iniciativa, aprobados con 30 votos a favor de PP, Vox y los diputados Xisco Cardona, Agustín Buades y Llorenç Córdoba (Sa Unió), reclaman poner en funcionamiento medidas como que el 'okupa' salga del inmueble en 24 horas.

También se solicita incrementar las penas para las personas que 'okupan' un inmueble, promueven o facilitan la 'okupación', considerar nula la inscripción de un 'okupa' en el padrón municipal y autorizar a las comunidades de propietarios para poder "proteger" la convivencia vecinal y realizar acciones preventivas contra la 'okupación' y acudir a las autoridades.

Igualmente, la Cámara insta al Ejecutivo central a habilitar juzgados especializados en 'okupación' e 'inquiokupación', así como modificar el Código Penal para endurecer las penas para el delito de usurpación y tipificar como agravante la comisión de este delito por bandas organizadas.

Otros puntos aprobados son reclamar la dotación de mayores medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar inmuebles ilegalmente 'okupados' de forma "inmediata" sin necesidad de autorización judicial previa en casos "de flagrante delito"; y permitir que vía cautelar el inmueble 'okupado' pueda ser desalojado en un plazo máximo de 48 horas.

La Cámara ha instado también al Gobierno a elaborar una nueva resolución que dicte las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal para "impedir que un 'okupa' ilegal pueda empadronarse en la vivienda ilegítimamente poseída".

Por último, la PNL reclama beneficios fiscales para las víctimas de un delito de usurpación que dediquen el inmueble a alquiler después de su recuperación y la bonificación al cien por ciento del impuesto sobre bienes inmuebles a aquellas personas obligadas al pago afectadas por 'okupación'.

Por otro lado, con los votos a favor también del PSIB, la Cámara rechaza y condena la ocupación ilegal de viviendas y cualquier propiedad privada.

Según la diputada 'popular' Margalida Pocoví, que ha defendido la PNL, la 'okupación' ilegal de viviendas es una preocupación creciente en los últimos años y un "problema que afecta a miles de familias".

En este sentido, el PP apuesta por desbloquear la Ley antiokpuación que, ha criticado, se encuentra paralizada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

Entre otras cuestiones, Pocoví ha defendido la necesidad de ofrecer un servicio de atención a las víctimas de 'okupación' de viviendas, así como facilitar el desalojo de los 'okupas' en 24 horas e impedir el empadronamiento en viviendas o inmuebles 'okupados'.

"Es una triste realidad que se ha extendido en toda la comunidad autónoma", ha señalado la 'popular', quien ha recriminado a la izquierda su "falta de empatía hacia los ciudadanos que sufren este drama" y los ha acusado de defender a los 'okupas'.

En este sentido, ha considerado que "viven de espalda a la realidad" y ha subrayado que las cifras expuestas por los grupos de la oposición "no son reales" porque la mayoría de casos no se denuncian.

Vox ha votado a favor y ha presentado seis enmiendas de adición de nuevos puntos, que han sido aprobados. La diputada Idoia Ribas ha considerado que en España "cada vez hay menos seguridad" y que Baleares no es una excepción.

Ribas ha dicho a la izquierda que la 'okupación "no es un invento de las empresas de alarmas" sino una realidad y les ha recriminado que "prefieran dejar indefensas a las familias que familias que sufren esta pesadilla, pudiendo evitarlo".

LA IZQUIERDA ACUSA AL PP DE "CREAR MIEDO"

El PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han acusado al PP de "crear medio" y "hacer demagogia" con esta proposición no de ley y, en consecuencia, han rechazado ((((la mayoría de los puntos)

Durante su intervención, la socialista Carol Marquès ha señalado que en las Islas la incidencia de la 'okupación' es de cuatro por cada 100.000 habitantes.

Su formación, ha dicho, prioriza proteger a todas las familias vulnerables que no tienen ninguna otra alternativa. "Proteger a los más débiles ante una situación de injusticia social grave", ha añadido.

De su lado, el ecosoberanista Lluís Apesteguia ha defendido que España es un país seguro y ha comprado varios delitos con la 'okupación'. Concretamente, ha señalado que en 2024 hubo 514 casos de usurpación o violación del domicilio, frente a los 5.000 de maltrato en el ámbito familias, 700 agresiones sexuales, 5.800 robos y 23.000 hurtos.

En este sentido se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha acusado al PP de "jugar al juego de la confusión" para convertir la 'okupación' en "una problemática mucho más compleja y grave de lo que realmente es".