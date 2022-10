El Parlament insta al Gobierno a extender el complemento de brecha de género en las pensiones

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) con la que se insta al Gobierno de España a extender el complemento para la reducción de la brecha de género a quienes cobran pensiones no contributivas.

Se trata de una propuesta, presentada por Unidas Podemos, que ha salido adelante con los votos a favor de los grupos Socialista, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y Mixto. Por su parte, PP y Cs se han abstenido, Vox ha votado en contra y El PI ha cambiado el sentido de su voto dependiendo de los puntos.

Con la PNL, el Parlament pide, además, incrementar la cuantía del citado complemento de forma progresiva para que en el año 2030 la brecha de género de las pensiones se haya reducido por debajo del 10%. También reclama que se ofrezca más información sobre el complemento por brecha salarial para que más mujeres puedan acogerse al mismo en las pensiones contributivas.

Durante la defensa de la PNL, la vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha explicado que algunas mujeres cobran un 50% menos que los hombres de su edad. Entre otros motivos, ha detallado esto se debe a que las mujeres han tenido en general trabajos con salarios inferiores, se acogen más a jornadas parciales o rechazan a su carrera profesional para dedicarse a los cuidados y trabajan más en precario y sin contrato.

"Sigue habiendo mucha diferencia entre lo que cobra un hombre pensionista y lo que cobra una mujer pensionista", ha indicado, resaltando que con esta PNL "se visibiliza lo que siempre ha sido invisible".

De acuerdo con Santiago, el coste de estas medidas para reducir la brecha de género supondría un total de 13 millones de euros en toda España.

CS Y PP SE ABSTIENEN

Durante el debate de la propuesta, el diputado del PSIB Enric Casanova ha considerado que esta es "una buena iniciativa para seguir avanzado" para reducir la brecha de género. El Grupo Socialista ha retirado las enmiendas que había presentado a la propuesta y finalmente ha votado a favor de la misma con la redacción inicial.

Desde el Partido Popular, la diputada Tania Marí ha anunciado la abstención de su grupo. "Resulta curioso que sean ustedes quienes hacen esta propuesta y no procedan a implementarla desde el Gobierno", ha dicho la 'popular'.

Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en el Parlament, Juanma Gómez, ha explicado que su grupo se abstiene porque no quiere votar en contra de determinadas mejoras, pero ha destacado que aboga "por una reforma de calado, global e integral, no a base de decreto". "No vemos que esto vaya a solucionar mañana esas expectativas a las personas mayores", ha añadido.

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Camponar se ha mostrado a favor de la PNL y ha lamentado que la postura de PP y Cs de "ponerse de perfil" con esta iniciativa por el coste de la misma, "mientras que no dudan para eliminar el impuesto de patrimonio".

Por otro lado, la diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha censurado que, con esta PNL, "la izquierda, una vez más, se presenta aquí victimizando a las mujeres". En este punto, ha considerado que la mayor brecha es la maternal: "Hay una discriminación por tener hijos".

Por parte de El PI-Proposta per les Illes Balears, el portavoz parlamentario de la formación, Josep Melià, ha instado a hablar de otras brechas, como que Baleares cuenta con las pensiones no contributivas más bajas de España. El PI ha votado a favor de algunos puntos, mientras que se ha abstenido en otros.

Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado favorable a la PNL y ha criticado la postura de PP y Cs con la misma. Con todo, ha insistido en conocer el coste de la iniciativa "teniendo en cuenta que Unidas Podemos tiene presencia en el Consejo de Ministros".