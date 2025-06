El Parlament no defenderá a Le Senne ante el Constitucional en el recurso de amparo de Garrido y Costa

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no se personará en el procedimiento abierto por el Tribunal Constitucional (TC) a raíz del recurso de amparo interpuesto --y admitido a trámite-- por las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa después de que el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, les expulsara del pleno del 18 de junio de 2024.

Así se ha decidido este miércoles en la reunión de la Mesa del Parlament, en una votación en la que Garrido y Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda del órgano, respectivamente, se han abstenido.

No obstante, según ha explicado la propia Costa en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la reunión, los otros tres miembros de la Mesa --Le Senne y dos diputados del PP-- han decidido votar en contra de la posibilidad de que el Parlament se persone en el procedimiento.

Así, ha ahondado la socialista, la Cámara autonómica no defenderá los intereses de su presidente ante el Constitucional. Esta decisión, si no hay novedad, se remitirá al TC el próximo viernes. Le Senne deberá decidir ahora si se persona como particular.

La Mesa del Parlament también ha acordado este miércoles remitir al Alto Tribunal, tal y como exigió en una providencia dictada el pasado 29 de mayo, la copia íntegra del pleno del 18 de junio de 2024, así como las actas de la reunión de la Mesa del 10 de julio de 2024 y de la Junta de Portavoces del 17 del mismo mes.

Según se recoge en la citada providencia, tras examinar el recurso de amparo y se decidió admitirlo a trámite al apreciar que concurre una "especial trascendencia constitucional" porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del TC, y "porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".

Cabe recordar que en agosto del año pasado, las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa presentaron recurso de amparo ante el TC por su expulsión del pleno, que tuvo lugar tras el polémico incidente con las imágenes de Aurora Picornell que Le Senne arrancó de los ordenadores de las diputadas.

Las diputadas consideraban que se vieron lesionados su derecho a la libertad de expresión y el de participación en los asuntos públicos y que su expulsión de la Cámara la tomó Le Senne sin base legal.