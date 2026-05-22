El Parlament no ve positiva la regularización de mujeres migrantes dedicadas a los cuidados

Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no valora la regularización extraordinaria de migrantes como una "oportunidad personal, familiar y laboral" para las mujeres migrantes que ya están en España y, en muchas ocasiones, se encargan del cuidado de los mayores y menores.

Este es uno de los puntos de proposición no de ley (PNL) presentada por el PSIB en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament y que ha sido defendida por la diputada Irantzu Fernández.

La iniciativa ha quedado aprobada de manera parcial, a excepción de este último punto, que ha recibido los siete votos en contra del PP y el diputado no adscrito Agustín Buades, mientras que los seis parlamentarios de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.

Uno de los puntos que sí ha recibido el visto bueno es la petición al Govern para impulsar, en el ámbito de sus competencias, políticas públicas orientadas a crear campañas de sensibilización dirigidas a concienciar y proteger a los niños en las redes sociales frente a mensajes machistas, acoso sexual, la prostitución encubierta y la violencia de género.

El Parlament instará al Govern a desarrollar campañas públicas dirigidas a fomentar el reparto equitativo de las tareas de cuidados de ascendientes y descendentes entre el hombre y la mujer, al hacer especial incidencia en "los riesgos que comporta la sobrecarga cognitiva que afrontan las mujeres".

Por otra parte, se pedirá al Govern y el Gobierno de España que velen por el cumplimiento de la normativa laboral y de alta en la Seguridad Social de las mujeres que traban en el sector de los cuidados, tanto de niños como de mayores, como trabajadoras del hogar, para "garantizar unas condiciones dignas". Todos estos puntos han sido aprobados por unanimidad.

También se ha solicitado al Govern que desarrolle el nuevo Plan de Coeducación e impulse la planificación y el desarrollo de políticas en materia de igualdad en el ámbito autonómico, especialmente a través de la creación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos y medidas en materia de coeducación dirigidas a "la erradicación de los roles y estereotipos de género desde edades tempranas, con el fomento de la igualdad, la convivencia y la diversidad". En este caso el único voto en contra ha sido el de Buades.

EL PARLAMENT PIDE CALIFICAR EL ÓXIDO NITROSO COMO ESTUPEFACIENTE

En la misma comisión se ha debatido otra PNL sobre la regulación del óxido de nitroso, que ha quedado aprobada después de ser defendida por la diputada 'popular' Marta Pereira.

Así, el Parlament insta el Gobierno de España a impulsar cambios legislativos para la regulación del óxido nitroso como sustancia estupefaciente en el caso de consumo ligado al ocio o esté estrictamente controlado, si su utilización es por parte de profesionales.

Por otra parte, se ha reclamado al Gobierno de España que elabore un estudio en el que quede reflejado el "alcance real del problema", desde el punto de vista social, sanitario y medioambiental.

Asimismo, han solicitado al Govern que intensifique la formación, protocolos, y acciones de los policías tutor como herramienta de prevención de consumo. Todos estos puntos han sido aprobados por unanimidad.

Otro de los puntos, reivindica que el Gobierno central incremente la tarea preventiva y disuasiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con las policías locales, en zonas de ocio, espacios públicos y entornos sensibles incluidos los próximos a centros educativos.

Aquí han votado a favor los seis diputados del PP, los cuatro del PSIB ha votado en contra y los dos de MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto se han abstenido.

El Parlament también ha instado al Govern a poner en marcha campañas de prevención, información y concienciación, dirigidas especialmente a menores y familias, con participación de centros educativos y AFAs. Votan a favor PP, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que el PSIB ha votado en contra.