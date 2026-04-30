El Parlament se opone al "descuartizamiento" del catalán y llama al Govern a promocionar a los escritores de Baleares

Archivo - Cientos de personas durante una manifestación convocada por Obra Cultural Balear (OCB). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el visto bueno de todos los grupos salvo Vox, se ha opuesto al "descuartizamiento" del catalán y ha llamado al Govern a promocionar a los escritores de Baleares.

Es, en líneas generales, el contenido de la proposición no de ley (PNL) que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido este jueves en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

La Cámara ha instado al Ejecutivo autonómico a colaborar con otras comunidades autónomas con las que tenga vínculos lingüísticos y culturales para incluir las obras de los autores del archipiélago en los currículos educativos.

Del mismo modo, le ha reclamado que intensifique la colaboración con la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, la Diputación General de Aragón, el Gobierno de Andorra, el Consejo Departamental de los Pirineos Orientales y la Junta Municipal de Alguer para dar a conocer a estos escritores.

Estaba previsto que los diputados también debatieran sobre una iniciativa del grupo socialista relativa al impulso de la producción audiovisual y de la ficción en Baleares, pero ha sido aplazada para la próxima sesión.