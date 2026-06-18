El Parlament pide bonificar rutas y reforzar la conectividad fuera de temporada en lugar de subir tasas aeroportuarias

Archivo - Varias personas marchan desde la Plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma para protestar contra el turismo masivo en Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Gobierno de España que bonifique nuevas rutas "desestacionalizadoras", reforzar la conectividad en temporada baja y media y establecer medidas que "favorezcan operaciones más eficientes y sostenibles", como medidas alternativas a subir las tasas aeroportuarias.

Este es uno de los puntos que contiene la proposición no de ley (PNL) presentada por el PP en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament, que ha defendido la diputada María Salomé y ha quedado aprobada.

Igualmente, la iniciativa solicita que, antes de la aprobación definitiva del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, el Ejecutivo central haga una evaluación específica del impacto que tendría sobre Baleares cualquier incremento de tasas aeroportuarias.

En especial, se pide saber su efecto sobre el precio de los billetes, la demanda turística, la conectividad en temporada media y baja, la ocupación turística y la competitividad del destino.

Otro de los puntos, hace referencia a la petición para tener en cuenta la realidad insular de Baleares en cualquier decisión relativa a las tasas aeroportuarias, para garantizar que la financiación de las inversiones aeroportuarias "no se realice a expensas de debilitar la competitividad ante otros destinos turísticos".

Todos estos puntos han quedado aprobados con los once votos a favor de PP, PSIB y el Grupo Mixto, mientras que la representante de MÉS per Mallorca ha votado en contra.

Asimismo, el Parlament ha instado al Gobierno de España a garantizar que el DORA III 2027-2031 no incorpore incrementos generalizados de tasas aeroportuarias que "puedan perjudicar la competitividad turística de España y, de manera especial, de los territorios insulares como Baleares".

En ese sentido, han recalcado que la conectividad aérea es "esencial" para la movilidad de los residentes, la actividad económica, la desestacionalización y el mantenimiento del empleo. Aquí han votado a favor los siete diputados del PP y el Grupo Mixto, los cuatro del PSIB se han abstenido y MÉS ha votado en contra.

El punto que ha logrado el consenso de la comisión es el que se dirige tanto al Gobierno de España, como a la Dirección General de Aviación Civil y la CNMC, en el marco de sus competencias, para que revisen con "especial rigor" los parámetros utilizados para fijar la senda tarifaria, especialmente las previsiones de tráfico, los costes operativos regulados y el retorno regulado, al evitar infraestimaciones que puedan derivar en "tasas más elevadas de lo necesario".

APOYO UNÁNIME A LA CONTINUIDAD DE LA ESCUELA DE TURISMO DE EIVISSA

En la misma comisión, se ha debatido otra PNL expuesta por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, sobre la continuidad de la Escuela de Turismo de Eivissa, que ha quedado aprobada por unanimidad.

De este modo, el Parlament pide al Govern, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Consell d'Eivissa a garantizar el carácter de presencial de las clases del grado de Turismo en Ibiza y adoptar, con la máxima urgencia posible, las medidas necesarias para asegurar una docencia "estable y de calidad".

También se solicita a las tres instituciones que garanticen que el alumnado actual pueda finalizar sus estudios en condiciones académicas "equivalentes" a las existentes en el momento de la primera matrícula o la "transparencia, información clara y canales reales de participación" del alumnado y del profesorado ante cualquier cambio académico o institucional que afecte el futuro de la Escuela Universitaria de Turismo de Eivissa.

Además, han exigido que elaboren conjuntamente un plan académico para los estudios de Turismo en Eivissa que concrete las necesidades de profesorado doctor, la previsión de relevo generacional, las condiciones de presencialidad, la actividad investigadora y las medidas necesarias para "asegurar la calidad universitaria y el arraigo territorial del grado".

Otro de los puntos pide al Govern y la UIB que garanticen que los estudios de Turismo en Eivissa dispongan de estructura académica estable, profesorado propio "suficiente" y "capacidad real" de impulso universitario e investigador desde la isla.

El Parlament han reclamado a Govern y Consell, en coordinación con la UIB, que definan un modelo de Patronato con "funciones efectivas" de seguimiento, impulso y participación en el futuro de los estudios de Turismo en Eivissa, al evitar que se convierta en una estructura "meramente simbólica o sin capacidad real de incidencia".

El Govern, la UIB y el Consell también deberían impulsar una estrategia de investigación y transferencia de conocimiento vinculada al turismo sostenible, la innovación turística y la realidad económica y social de Eivissa.

Por último, el Parlament plantea que el Govern y la UIB garanticen una implantación universitaria "fuerte, presencial y arraigada" territorialmente de los estudios de Turismo en Eivissa, y a evitar procesos de "centralización que debiliten la vinculación académica, económica y social con la realidad de la isla".

En su intervención, Pitaluga ha criticado la posición del Consell d'Eivissa al calificar de "preocupante" que presente la integración dentro de la UIB "sin asumir ninguna autocrítica".

La proposición pretendía señalar que ha habido una "falta de planificación" y "ausencia" de una estrategia académica "clara" para garantizar el futuro de la Escuela de Turismo por parte del Consell d'Eivissa.

En este sentido, ha defendido que la preocupación parte del alumnado y del profesorado, algo que habría sido una "constante" en los últimos tiempos, con "falta información clara" y la "pérdida de una implantación territorial efectiva y de capacidad de impulso académica en la isla".

"Es una buena noticia para el alumnado, el profesorado y para una isla que necesita formar a los profesionales que tienen que ayudar a transformar su principal sector económico", ha señala Pitaluga después de la votación en el Parlamento.

Así, ha subrayado que, después de años de "falta de gestión y planificación" por parte del Consell, con "pérdida de alumnado, problemas de relevo del profesorado doctor y advertencias académicas que no se encararon a tiempo", la UIB habría tenido que asumir el grado de Turismo para "asegurar su continuidad".

Por eso, ha indicado que la intención es garantizar que este cambio se haga "como toca", es decir con "presencialidad, información clara al alumnado, participación del profesorado, un plan académico sólido, impulso en la investigación, un Patronato con funciones reales y, por supuesto, arraigo en la isla".