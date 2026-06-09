El Parlament pide defender ante el Gobierno la necesidad de seguridad jurídica para el desarrollo energético de Baleares

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a seguir defendiendo ante el Ejecutivo central la necesidad de seguridad jurídica y estabilidad reguladora como condición "imprescindible" para el desarrollo energético de Baleares.

También a seguir impulsando políticas orientadas a la captación de inversiones en este ámbito. Es el contenido de un punto de una proposición no de ley (PNL) del PP que ha sido debatido en el pleno de este martes después de que en comisión se produjera un empate.

La Cámara autonómica, por otro lado, ha rechazado incorporar una enmienda de Més per Menorca a una iniciativa del PSIB sobre el impulso a la industria agroalimentaria vinculada al producto local.

La idea de los menorquinistas era instar al Govern a impulsar una estrategia de soberanía alimentaria que reduzca la dependencia exterior de Baleares y refuerce su capacidad de producción, transformación y distribución alimentaria propia.