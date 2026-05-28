El Parlament pide al Gobierno que impulse un plan de apoyo a los eventos deportivos internacionales

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament ha instado el Gobierno de España a impulsar un plan de apoyo a los eventos deportivos internacionales para facilitar la captación y fidelización de competiciones y eventos.

Así se ha aprobado en el marco de una proposición no de ley (PNL), presentada por el PP y defendida por la diputada María Salomé Cabrera, que ha contado con los votos a favor de todos los grupos y uno en contra de MÉS per Mallorca, según ha informado la Cámara.

La iniciativa, cuyo objetivo es consolidar Baleares como destino deportivo internacional de referencia, también pide al Ejecutivo central que reconozca el "papel estratégico" del deporte como herramienta de transformación económica, cohesión social y proyección exterior. Este punto ha contado con una abstención de Vox.

Finalmente, el Parlament ha reclamado al Govern que continúe impulsando la proyección de las Islas como destino deportivo internacional durante todo el año.

Por otro lado, la Comisión ha aprobado otra PNL, también de los 'populares' y defendida por la misma parlamentaria, para solicitar al Govern que refuerce el modelo integral de deporte de alto rendimiento.

Además, la iniciativa pide al Ejecutivo que potencie el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares como centro de referencia del sistema deportivo balear, ampliando servicios, instalaciones, recursos y herramientas.

Todos los diputados han votado a favor de estos puntos, así como de que el Ejecutivo garantice la doble carrera deportiva y reconozca e impulse el deporte de alto rendimiento como motor social, educativo y económico de Baleares.

Por último, con una única abstención de Vox, se ha reclamado al Govern un incremento de las ayudas económicas destinadas a los deportistas de alto nivel y el fomento de la igualdad de oportunidades en el deporte con especial atención al deporte femenino, adapatado y el acceso universal.