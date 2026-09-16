El Parlament pide al Gobierno un plus de insularidad adecuado a las condiciones sociales y económicas de Baleares

Archivo - Una funcionaria en una oficina. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament pide al Gobierno central que apruebe una reforma integral del plus de insularidad que reciben los trabajadores del sector público estatal, para que se adecue a la realidad social y económica de las Baleares.

Se trata de uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que la diputada del PP Cristina Gil ha defendido este miércoles en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, que ha quedado aprobada en su totalidad.

Asimismo, la comisión solicita al Gobierno que se aplique la mejora del complemento por residencia aprobado por el Consejo de Ministros e insiste en que, aunque el aumento representa "un adelanto" respecto a la situación anterior, sigue sin suponer una reforma estructural del plus de insularidad para los funcionarios destinados a Baleares.

La Cámara autonómica también ha pedido al Ejecutivo central que evalúe la suficiencia de las cuantías a partir de indicadores "objetivos y verificables" del coste diferencial efectivo que supone residir y prestar servicios en Baleares.

Así como de su incidencia sobre la cobertura de vacantes, la rotación y la estabilidad de las plantillas y adopte las correcciones necesarias cuando se constate que la compensación "no cumple adecuadamente su finalidad".

EL PARLAMENT APOYA AL GOBIERNO ANTE "INGERENCIAS EXTERNAS"

En la misma comisión también ha dado el visto bueno a todos los puntos de una PNL defendida por la diputada socialista Teresa Suárez, para pedir el apoyo del Parlament al Gobierno ante "ingerencias externas" y en defensa de la "soberanía democrática".

De este modo, el Parlament ha reafirmado "su compromiso" con los principios del derecho internacional, el multilateralismo y el respeto entre estados como "base de las relaciones internacionales".

También ha instado al Gobierno a trabajar de forma coordinada con las instituciones de la Unión Europea para "hacer frente a posibles injerencias externas y reforzar los mecanismos de protección democrática".

EL PARLAMENT RECHAZA APOYAR A LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD

Por otro lado, en esta comisión se ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox, una PNL defendida por el diputado de Unidas Podemos, José Maria García, en la que se pedía al Govern mostrar su apoyo a la Flotilla Global Sumud en su "acción solidaria con el pueblo palestino en Gaza".

Esta proposición pedía al Govern manifestar su compromiso con la legalidad internacional vigente y denunciar los actos del Ejército israelí en aguas internacionales en las que "debe aplicarse el principio de legalidad de navegación y en contra de las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".

Asimismo, el Parlament solicitaba al Govern brindar, dentro del ámbito de sus competencias, asistencia social y jurídica a las personas de Baleares que forman parte de este tipo de iniciativas, como la Flotilla Global Sumud, que iba rumbo a Gaza y que fueron secuestradas por el Ejército israelí, así como a sus familias.