El Parlament pide al Govern que consolide la integración de la farmacia comunitaria en el sistema de salud pública

Archivo - Una señal luminosa de la cruz verde a la entrada de una farmacia. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a desarrollar y consolidar la integración de la farmacia comunitaria como agente activo de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y detección precoz desde el entorno comunitario, en el marco del plan de salud.

La reunión de la Comisión de Salud de este miércoles ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada Isabel Borràs, que ha salido adelante por unanimidad, según ha informado la Cámara balear.

Asimismo, la iniciativa pide al Govern que garantice la equidad territorial y la insularidad en el acceso a los servicios de salud pública a través de la red de farmacias comunitarias, con especial énfasis en la atención a las islas menores y las áreas de menor accesibilidad.

También solicita transitar hacia un modelo de integración plenamente protocolarizado y estable, para alinear de manera permanente la actividad de las farmacias con las prioridades estratégicas de salud pública.

Finalmente, reclama al Govern que promueva sistemas de información bidireccionales y de interoperabilidad tecnológica entre las oficias de farmacia y los equipos de Atención Primaria, y que refuerce la participación de las farmacias comunitarias en la red de farmacovigilancia.

SENSIBILIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

La Comisión de Salud ha aprobado también por unanimidad otra PNL del PP, que ha defendido la parlamentaria Sandra Palau, que pide al Govern que impulse campañas de sensibilización e información sobre la donación de la médula ósea.

Igualmente, solicita un refuerzo de la colaboración con el Servicio de Salud de Baleares, el Redmo, la Fundación Josep Carreras y las asociaciones de pacientes para facilitar el acceso a información rigurosa y a los procedimientos de inscripción como donante.

El Parlament insta también al Govern a fomentar la participación de la población joven mediante acciones informativas en centros educativos, universidades y espacios juveniles, y a favorecer la difusión de testimonios de donantes y pacientes para dar visibilidad al impacto de la donación y reconocer la generosidad.