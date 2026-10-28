El Parlament pide al Govern que cree una escuela de familias especializada en trastornos de la conducta alimentaria

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PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a crear e implantar la escuela de familias especializada en trastornos de la conducta alimentaria (TCA), en el marco del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares.

Así se ha aprobado en la Comisión de Salud en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PP con los votos a favor de todos los grupos y las abstenciones de Vox y MÉS per Mallorca, según ha informado la Cámara balear.

El Parlament ha reclamado al Govern que diseñe un programa psicoeducativo estructurado y basado en la evidencia científica ue capacite las familias, educadores y personas cuidadoras ante la detección precoz de signos de recaía o descompensación, las pautas de acompañamiento durante las comidas, la gestión emocional y las estrategias de parentalidad positiva adaptadas a los TCA.

Este punto y los dos siguientes han salido adelante con los votos favorables de todos los grupos presentes menos de Vox, que se ha abstenido.

También se ha instado al Ejecutivo autonómico a garantizar la coordinación intersectorial entre los equipos de salud mental infantil y juvenil, los centros de atención primaria y los psicólogos educativos, y a facilitar la derivación y formación continuada de los agentes implicados.

Por último, la Cámara ha solicitado que se fomenten las alianzas entre las asociaciones de pacientes y familiares y con las entidades del tercer sector para la creación y consolidación de grupos de apoyo mutuo en todas las islas de la comunidad autónoma.

La Comisión de Salud ha rechazado otra PNL, en este caso del PSIB, con los votos en contra del diputado por Formentera Llorenç Córdoba, Vox y el PP que pedía al Govern completar antes de final de año la plaza de jefe de departamento y las del jefe de área de la inspección médica que están vacantes.

Del mismo modo, solicitaba al Govern que prestara asistencia en Manacor, Inca y Menorca con la frecuencia necesaria para dar respuesta a los pacientes antes de que finalice este año, y que cubriera de forma inmediata las cuatro plazas base vacantes de inspectores de las siete que tiene actualmente la plantilla.

Igualmente, los socialistas instaban al Govern a asimilar las condiciones de trabajo de los inspectores médicos funcionarios a los facultativos especialistas de área del Servicio de Salud y a aumentar el precio de las dietas que perciben los trabajadores de inspección médica que se desplazan a Manacor, Eivissa y Menorca.