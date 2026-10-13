El Parlament pide al Govern que eleve el Trofeo 'Arc i Salut' a la categoría oficial del campeonato de Baleares

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado pedir al Govern que se dirija a la Federación Balear de Tiro con Arco para elevar el Trofeo 'Arc i Salut' a la categoría oficial del campeonato de Baleares.

Se trata de un punto incluido en una proposición no de ley (PNL) del PSIB que se ha votado en el pleno, tras el empate producido en comisión. Ha salido adelante con 27 votos en contra del PP y diputados no adscritos y 28 votos a favor del resto de grupos.

Así, la Cámara también insta al Gobierno de España y a la Real Federación Española de Tiro con Arco a incluir y regular la divisón de 'Arc i Salut' dentro de las modalidades de tiro con arco 3D y tiro con arco en Campo como herramienta reconocida de salud integral.

Por otro lado, los parlamentarios han decidido el resultado de otras PNL de MÉS per Mallorca, en las que también se había llegado a empate en las comisiones.

En concreto, con 27 votos en contra de PP y diputados no adscritos, 24 a favor de la izquierda y cuatro abstenciones de Vox se ha rechazado pedir al Govern que implemente un plan de choque para garantizar unas condiciones adecuadas de confort térmico y salud laboral en los centros educativos.

Tampoco se ha aprobado pedir al Ejecutivo balear que priorice soluciones pasivas y sostenibles con la mejora del aislamiento térmico, cubiertas verdes o reflectantes, placas fotovoltáicas, renaturalización de los espacios escolares y reducción del asfalto.

La otra iniciativa, también rechazada con los mismos votos, reclamaba una tarifa regulada específica para el transporte escolar discrecional, con precios máximos asequibles, diferenciados de las tarifas del mercado turístico.