El Parlament pide al Govern garantizar las subvenciones a las entidades culturales menorquinas

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a garantizar varias subvenciones nominativas a diferentes entidades culturales de Menorca, entre ellas el Cercle Artístic de Ciutadella y la Fundació Ciutadella Cultura.

Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca que ha sido aprobada en la mayoría de sus puntos por unanimidad en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, según ha informado la Cámara.

Concretamente, reclama al Ejecutivo balear que garantice las subvenciones al Cercle Artístic de Ciutadella para financiar el Premi Born de Teatre y la celebración de la 50ª edición de este galardón, así como a la Fundació Ciutadella Cultura para las actividades y programación del Teatre d'Es Born.

Entre otras, piden que se garanticen las subvenciones a la Fundació Enciclopédia de Menorca, a la Fundació Teatre Principal de Maó, a la Fundació menorquina de Òpera, al Consell Insular de Menorca para colaborar con proyectos de la cultura talayótica, así como al Consorci Museu Militar de Menorca.

No obstante, con los votos en contra de PP y Vox, la Comisión ha rechazado instar al Govern a garantizar la aportación al Ayuntamiento de Alaior para el mantenimiento, los servicios y las actividades del Convent de Sant Diego y del Pati de Sa Lluna.

Tampoco ha salido adelante un punto que pedía la ejecución de todas las subvenciones nominativas que estaban previstas en el proyecto de presupuestos del año 2025 y el estudio de nuevas aportaciones a entidades culturales que actualmente no cuentan con el apoyo del Govern.

SALAS DE ENSAYO Y ESPACIOS MUSICALES

La Comisión ha debatido otra PNL, en este caso de MÉS per Mallorca y relativa al impulso y la consolidación de una red de salas de ensayo y espacios musicales para grupos locales.

Solo ha sido aprobado, por unanimidad, el primer punto de la iniciativa que insta al Govern, consells insulares y ayuntamientos a estudiar la posibilidad de impulsar medidas de apoyo y coordinación en materia de salas de ensayo y espacios musicales, de acuerdo con el reparto de competencias vigente y disponibilidades presupuestarias.

Por otro lado, con siete votos en contra de PP y Vox, han sido rechazados el resto de puntos que pedían una línea de ayudas destinada a salas de ensayo, estudios de grabación y locales de ocio, así como la creación de una red balear de salas de ensayo y espacios musicales.

Entre otras medidas, los ecosoberanistas proponían también establecer programas de formación y asesoramiento técnico sobre normativa acústica, seguridad y gestión cultural, y promover la creación de salas de ensayo municipales o comarcales.