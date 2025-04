El Parlament pide al Govern que intervenga en el ERE de Habitissimo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Govern a intervenir de forma inmediata y efectiva en el proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Habitissimo.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Carles Bona en el pleno de este martes y que ha salido adelante por unanimidad, pide la aplicación de las medidas legales correspondientes, incluyendo la presentación de un plan de recolocación laboral para garantizar la reinserción de los trabajadores afectados.

El diputado ha preguntado si el plan de recolocación externa existe y ha remarcado que la iniciativa sirve para que el Govern "tenga claro que no solo tiene que tener la voluntad de defender los derechos de los trabajadores, sino que la ley le obliga a hacerlo".

Bona ha acusado al Govern de "dar la espalda" a la innovación y ha criticado que "apueste por transformar el Parc Bit en suelo especulativo". "Hoy votamos si queremos una Mallorca innovadora o una Mallorca vendida a la especulación", ha apuntado.

De su lado, el 'popular' Jordi López ha dicho que el Ejecutivo "no tiene la potestad de entrar en la negociación" y que "no debe entrar" aunque "puede acompañar". "No es el Govern el que decide", ha dicho.

Por otro lado, la Cámara ha rechazado reclamar al Govern que mantenga la destinación original de este espacio como polo de innovación y creación de ocupación y que no permita el uso residencial en el Parc Bit.

El tercer punto, para instar al Ejecutivo a establecer que cualquier ayuda o incentivo público destinado a empresas del Parc Bit esté condicionado a la permanencia y a la creación de puestos de trabajo en las Islas, ha salido adelante con

Vox ha votado a favor del primer punto de la PNL, aunque ha rechazado el segundo, relativo al uso residencial en el Parc Bit, y que según la diputada de Vox María José Verdú, "no son más que la vuelta al modelo de bloqueo urbanístico que tanto daño ha hecho a Baleares".

Desde MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha cuestionado la viabilidad de la política de innovación del Govern y ha arremetido contra el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro que, a su parecer, "está ausente de cualquier conflicto laboral".

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha reprochado al Govern que ha estado "ausente" ante esta crisis empresarial. "¿Dónde estaba el Govern", ha preguntado, criticando que "tiene toda su atención centrada en generar plusvalías inmobiliarias, en la ciudad y en el ParcBit".