El Parlament pide al Govern que promueva convenios de tanteo y retracto de viviendas con Consells y ayuntamientos

Archivo - Vista general del primer Debate de Política General de Baleares de esta legislatura, en el Parlament. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament reclamará al Govern que impulse la firma de convenios que permitan a los Consells insulares y los ayuntamientos interesados en ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas en determinadas circunstancias reguladas por la ley balear de vivienda.

Este es el único punto que ha quedado aprobado de la moción promovida por el PSIB, relativa al derecho de tanteo y retracto en inmuebles de grandes tenedores con los votos a favor de todos los partidos excepto Vox y los diputados no adscritos Idoia Ribas y Agustí Buades.

Por otra parte, se han rechazado los puntos que hacían referencia a que el Govern hiciera un seguimiento exhaustivo de todas las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores de vivienda, incluidos los procedimientos de ejecución hipotecaria y subastas o que el Govern destinara el remanente presupuestario de la Consellería de Vivienda y del Ibavi al ejercicio de este derecho en los procedimientos entre grandes tenedores.

De igual modo, el Parlament ha planteado que el Govern haga las modificaciones normativas necesarias para incluir expresamente dentro de los supuestos de ejercicio del derecho de tanteo y retracto los procedimientos de ejecución hipotecaria y las subastas de viviendas y/o edificios completos.

Otra de las iniciativas pedía que el Govern modifique los criterios orientativos de selección para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones entre grandes tenedores, para incorporar el criterio de viviendas con residente vulnerables.

Además, se planteaba que el Govern cambiara uno de sus criterios para que el precio en las viviendas libres, el precio de compra más el coste de reforma --si fuera necesaria-- sean iguales o inferiores al precio de merca y, en el caso de las protegidas, la compra más el coste de reforma sean iguales o inferiores al precio de las viviendas de precio limitado.

Igualmente, el Ejecutivo tenia que ejercer el derecho de tanteo y retracto, en el procedimiento de subasta judicial de los pisos de la Avenida Verge del Toro del municipio de Alaior, en todos y cada una de las viviendas que acaben en manos de grandes tenedores privados.

Por último, el Govern tendría establecer como requisito previo a la renuncia del ejercicio del derecho de tanteo y retracto, la emisión de un informe técnico y jurídico motivado que justifique la decisión.