El Parlament pide al Govern que refuerce la prevención ante retos virales y conductas de riesgo entre menores

La diputada del PP en el Parlament Maria de Lluc, en su intervención en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament pedirá al Govern que impulse protocolos para detectar y actuar ante situaciones de riesgo derivadas de retos virales o conductas difundidas en redes sociales, en coordinación entre centros educativos, servicios sociales, servicios de salud mental infantojuvenil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad este jueves, en la Comisión de Educación y Universidades, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP para prevenir conductas de riesgo y retos virales entre los menores en el entorno digital.

El Parlament también pide al Govern que impulse campañas específicas de sensibilización y prevención dirigidas a niños, adolescentes, familias y comunidad educativa, sobre los riesgos asociados a la difusión de conductas peligrosas y retos virales en redes sociales.

También por unanimidad se ha votado a favor de instar al Govern a reforzar los programas de prevención y educación digital responsable en los centros educativos, especialmente en relación con la presión social digital, imitación de conductas de riesgo, protección de la privacidad, salud emocional y consecuencias físicas y psicológicas derivadas de contenidos virales.

Asimismo, los grupos parlamentarios piden al Govern que elabore materiales y herramientas pedagógicas para facilitar la detección precoz de conductas de riesgo vinculadas al entorno digital. Estos materiales y herramientas se destinarán a centros educativos, servicios juveniles y entidades sociales.

Con todo, el Parlament solicita al Gobierno central que refuerce la colaboración con las plataformas digitales y redes sociales para agilizar la detección y retirada de contenidos que fomenten conductas peligrosas, autolesiones, violencia o cualquier práctica que pueda poner en riesgo la salud de los menores. Este punto ha sido el único que no ha contado con unanimidad. Todos han votado a favor, salvo un diputado de Unidas Podemos que se ha abstenido.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE FP EN MENORCA

El Parlament ha aprobado por unanimidad otra PNL, en este caso impulsada por el PSIB, para elaborar un plan de la oferta de Formación Profesional en Menorca.

Los grupos piden al Govern que elabore este plan y que incluya la previsión de grupos, plazas y profesorado necesarios para el curso 2027-2028. Así, solicitan la ampliación de los grupos y plazas de grado medio cuando la evolución de la demanda y las necesidades formativas y laborales lo justifiquen, la ampliación de los grupos y plazas de grado medio.

El Parlament insta al Govern a ampliar los ciclos que mantengan listas de espera durante varios cursos y que estén vinculados a sectores con demanda de profesionales cualificados, posibilidades reales de inserción laboral y continuidad académica.

Se solicita al Govern que planifique la oferta de FP teniendo en cuenta las solicitudes de un curso, la evolución de la demanda, las necesidades del mercado laboral, el número de menores de edad sin plaza y la realidad insular menorquina.

Los grupos han aprobado también pedir al Govern que garantice los recursos necesarios para ampliar la oferta, mediante la captación de profesorado especializado, la adecuación de espacios y equipamientos y la ampliación de la red de empresas y organismos donde los alumnos puedan desarrollar su formación.

Finalmente, el Parlament solicita al Govern que haga un seguimiento de los jóvenes de 16 y 17 años que no obtienen plaza y se les garantice una alternativa formativa adecuada en Menorca, sin considerar que la existencia de plazas en otra isla resuelve su necesidad educativa.