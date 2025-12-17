El Parlament pide al Govern que suprima convenios y ayudas con entidades que colaboren en la regularización de migrantes

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que suprima cualquier tipo de financiación o convenio a entidades que favorezcan la regularización de migrantes que "hayan entrado en España de manera ilegal", al entender que "colaboran con la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos".

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) aprobada parcialmente en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, que ha defendido el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

De igual modo, se solicita al Gobierno central que proceda a la "expulsión inmediata" de todos aquellos extranjeros que hayan accedido de "manera ilegal" en España, así como de aquellos que aunque hayan entrado de "manera legal, cometan delitos graves o hagan del delito leve su modo de vida".

Estos dos puntos han quedado aprobados con los siete votos a favor de PP y Vox, frente a los seis votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca Y el Grupo Mixto.

En la PNL también se recogían otras propuestas que han quedado rechazadas por los seis votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, las seis abstenciones de los representantes del PP y el voto a favor del diputado de Vox.

Entre ellas se recogía que el Parlament manifestara su oposición a la figura del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que "hayan accedido de manera ilegal en España".

También se reclamaba al Gobierno de España que hiciera las reformas legales necesarias para que ninguna persona que "haya entrado de manera ilegal" pueda obtener autorización de residencia por la vía del arraigo, así como a llevar a cabo las modificaciones normativas para "prohibir el empadronamiento de ilegales a los censos municipales".

Al mismo tiempo, se planteaba que el Govern llevara a cabo las modificaciones legales necesarias para impedir que ninguna persona que "haya entrado de manera ilegal en España" pueda obtener ningún tipo de ayuda pública, así como a establecer la "prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, prestaciones y recursos públicos gestionados por la comunidad autónoma.

OPEN ARMS NO HACE UNA "TAREA HUMANITARIA"

En la misma comisión se ha rechazado otra PNL, en este caso defendida por el diputado del PSIB Omar Lamin, para el reconocimiento de la labor que lleva a cabo Open Arms. La propuesta ha obtenido los seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, por los siete votos en contra de PP y Vox.

En ella se pedía que el Parlament expresara su reconocimiento y pusiera en valor la "tarea humanitaria" de Open Arms y de todas las organizaciones que desarrollan tareas de rescate y protección de personas en situación de vulnerabilidad en el mar, como "expresión de los valores de solidaridad, convivencia y respecto a los derechos humanos que definen a la sociedad balear".

Igualmente, se solicitaba una condena "firme e inequívoca" del Parlament a cualquier declaración o discurso que "incite a la violencia o al odio contra las organizaciones y las personas que desarrollan tareas humanitarias".

En ese sentido, se ha pedido rechazo especialmente a las manifestaciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, que instaba a "confiscar" o "hundir" embarcaciones dedicadas al rescate, ya que entendían que "incitan al odio, la violencia y la deshumanización", además de "atacar directamente" la tarea de Open Arms y otras entidades humanitarias.

Otro de los puntos pedía evidenciar el carácter "racista e inaceptable" de estas declaraciones, que señalan a colectivos vulnerables y "alimentan prejuicios, al criminalizar a personas migrantes que huyen de la guerra, el hambre y la pobreza".

Asimismo, se ha solicitado que el Parlament reafirmara su compromiso institucional de Baleares con la defensa de los derechos humanos e instar al conjunto de las instituciones públicas a "trabajar de manera conjunta para garantizar que Baleares son tierra de derechos, de solidaridad y de dignidad humana".

El parlamentario socialista ha reprochado al PP su "radicalización", puesto que su voto en contra supone una "validación" de las palabras de Abascal, por lo que ha lamentado que "un partido de Estado, como tendría que ser el PP, se asemeje cada día más a la ultraderecha".

Lamin ha pedido al PP que "defienda el derecho en la vida" y que sea capaz de "ponerse en el lugar de las personas que deciden atravesar el Mediterráneo pese a saber que tienen más posibilidades de perder la vida que de llegar a tierra", con el único objetivo de "tener una vida mejor".

En este sentido, ha censurado que "desaparezca el humanismo cristiano del PP", ya que, a su manera de ver, aquellos que defienden el derecho en la vida "demuestran una vez más su hipocresía al votar en contra de este derecho" y quedan como "una simple muleta de los ultras de Vox".

Con todo, el diputado socialista ha mostrado su "sorpresa" porque el PP se haya desmarcado en una cuestión que hasta ahora había sido de "gran consenso" entre las formaciones políticas como "el respeto y la defensa de los derechos humanos" y que ahora "no tienen el apoyo de los 'populares' por sus alianzas con la extrema derecha".

NUEVO PACTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO CON DIMENSIÓN INSULAR

La PNL que ha recibido un apoyo más mayoritario es la iniciativa del PP, defendida por la diputada Cristina Gil, sobre el nuevo Pacto por el Mediterráneo. La iniciativa ha quedado aprobada con los diez votos a favor de PP, PSIB y MÉS per Mallorca, mientras que los dos representantes de Vox y el Grupo Mixto se han abstenido.

Con ella el Parlament reclama a la Comisión Europea que garantice que este nuevo pacto incorpora la dimensión insular y se contemplan "medidas específicas para afrontar los principales retos de las islas mediterráneas".