El Parlament pide al Govern que valore la posibilidad de que la línea 314 del TIB haga dos nuevas paradas en Inca

Archivo - Autobús del TIB con destino Inca. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que estudie y modifique, si es preciso, la línea 314 del TIB --que conecta Búger, Campanet, Inca y sa Pobla-- para que se añadan dos nuevas paradas en de Inca, una en la zona del polideportivo Mateu Canyelles y el IES Berenguer d'Anoia y la otra en los alrededores del Hospital Sant Joan de Déu.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) aprobada este miércoles por unanimidad en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, que ha defendido el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

En su intervención, Rosa ha incidido en que su propuesta pone el foco en la "falta incomprensible" de planificación actual del transporte público. "No tiene ningún sentido que una línea que conecta Búger y Campanet con Inca no pare ante un instituto con centenares de alumnos, ni ante un hospital", ha afirmado.

La formación ecosoberanista ha apuntado que, actualmente, la línea 314 no tiene paradas en estos puntos estratégicos, hecho que obliga estudiantes, familias, personal docente, usuarios de instalaciones deportivas y pacientes a hacer trayectos a pie "largos o poco seguros", o directamente a "optar por el vehículo privado".

Rosa ha apuntado que esta situación contradice los discursos oficiales sobre movilidad sostenible y subraya que la incorporación de las dos nuevas paradas "no implica ninguna modificación sustancial del trazado".

"Es una decisión de voluntad política, no una cuestión técnica", ha insistido, después de que los ayuntamientos de Búger y Campanet hayan aprobado por unanimidad mociones en el mismo sentido.

Además, la iniciativa reitera los acuerdos del Parlament en materia de transporte público, especialmente la necesidad de garantizar el acceso universal a infraestructuras educativas y sanitarias, con especial atención a la gente mayor y a las personas con movilidad reducida.