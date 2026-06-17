El Parlament pide que no se reduzcan las ayudas de la PAC ante la bajada del rendimiento

Campos de cebada mallorquina. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

EIVISSA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión no permanente del impacto del cambio climático en la agricultura ha defendido que, ante la bajada del rendimiento agrícola debido a factores como el cambio climático, no se puede permitir una reducción de las ayudas de la PAC.

Así lo ha señalado la técnica del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) de Eivissa y exportavoz de la Alianza por el Agua, Alicia Morales, quien ha comparecido en la Comisión.

"Son muy importantes porque lo único que hacen es compensar las ayudas al sector", ha dicho.

El aumento de la temperaturas y la disminución de las precipitaciones o las lluvias torrenciales, consecuencia del cambio climático, están modificando el ciclo de los cultivos y provocan la aparición de nuevas plagas y enfermedades, según se ha señalado en la Comisión no permanente del impacto del cambio climático en la agricultura, ganadería y pesca.

"Todo esto es una pérdida de calidad y cantidad, una pérdida de rendimiento", ha afirmado.

Morales ha repasado las medidas ya implantadas y asimiladas por los agricultores para combatir estos efectos. Entre otras, potenciar variedades que se adapten mejor a esta nueva situación climática, principalmente a la sequía, además de optar por potenciar variedades más residentes a las plagas.

La experta se ha referido a la introducción de la fauna útil, adaptando los sistemas de riego para lograr la eficiencia de los sistemas hídricos. Sin embargo, según Morales, estas adaptaciones provocan que los costes se disparen para el sector.

También ha defendido que se potencie la figura de Asociación de Defensa Vegetal, precisamente para que los payeses estén acompañados ante estos cambios e incrementos de costes, evitando así que el sector agrícola acabe siendo abandonado.

"Es importante que las fincas sean rentables porque los payeses no quieren vivir de subvenciones. Ellos quieren vivir de su propia actividad", ha insistido.

Sobre estrategias para afrontar estos nuevos retos, Morales ha destacado la importancia de impulsar ayudas para lograr el relevo generacional en el sector agrícola. "También deben mantenerse ayudas que vienen del Impuesto Turístico", ha añadido Morales, quien ha reiterado que "la agricultura las necesita".

Además, se ha referido al "grave problema" existente en el sector en cuanto a la falta de mano de obra, un hecho agravado por la crisis residencial.

Durante la Comisión, y tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, Morales se ha referido a la situación hídrica en Eivissa, recordando que el mayor impacto para los acuíferos son las extracciones de agua, lo que provoca consecuencias para el sector agrario.

"Los objetivos del Plan Hidrológico son difíciles de conseguir, tal como están las cosas", ha concluido.