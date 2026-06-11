El Parlament pide supervisar la publicidad en aeropuertos, tras la polémica lona vinculada a turismo de excesos

Archivo - Un hombre lee sentado en un aeropuerto. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EIVISSA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado en el Parlament su propuesta para solicitar al Gobierno un protocolo de supervisión de los contenidos publicitarios de las instalaciones que gestiona Aena en Baleares, evitando así la aparición de anuncios como una lona que podía vincular Mallorca al turismo de excesos.

La Comisión de Turismo ha aprobado una proposición no de ley que insta al Gobierno a "establecer, con la participación del Govern, un protocolo de supervisión de los contenidos publicitarios presentes en las infraestructuras aeroportuarias de las Baleares para garantizar el respeto a la imagen de las Islas".

La diputada María de Lluc Fornàs ha subrayado que resulta "absolutamente incompatible" que las instituciones del PP impulsen políticas de sostenibilidad y contención turística mientras que el Gobierno, a través de Aena y de la Secretaría de Estado de Turismo, permita promover campañas que proyectan internacionalmente Mallorca como un destino de excesos.

"Las instituciones, las empresas y los ciudadanos de las Islas llevan años trabajando para transformar nuestro modelo turístico y no podemos tolerar que estos esfuerzos sean saboteados por Aena", ha insistido.

En paralelo, la iniciativa insta a la Mesa del Congreso a tramitar la Ley de Cogestión Aeroportuaria aprobada por el Parlament para que Baleares tenga una mayor capacidad de decisión sobre la gestión y proyección de sus infraestructuras aeroportuarias.

RECHAZO DE MOCIÓN SOCIALISTA

Además, la Comisión de Turismo ha rechazado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, defendida por Álex Pitaluga, sobre transparencia, concurrencia y control público en las actuaciones de reconversión de establecimientos turísticos obsoletos. La propuesta no ha salido adelante por ocho votos en contra y cuatro a favor de MÉS per Mallorca y PSOE.

En la iniciativa, el grupo del PSOE pretendía que el Parlament instara al Govern a establecer un marco público para las actuaciones de compra, demolición, esponjamiento y reconversión de locales o inmuebles vinculados a la actividad turística que contaran con financiación autonómica, estatal o europea.

Entre otras cosas, solicitaba instar al Govern a remitir al Parlament en el plazo de tres meses un informe sobre actuaciones de compra, demolición o regeneración de establecimientos turísticos indicando los criterios de selección, importes concedidos o la finalidad pública prevista.

DENUNCIA POR FIESTAS ILEGALES

El diputado socialista por Eivissa Marco Guerrero ha denunciado en la Comisión la proliferación de fiestas ilegales, consecuencia de la relajación de los controles y la falta de actuación de las instituciones, según ha señalado el diputado.

Durante su intervención en la Comisión de Turismo, Marco Guerrero ha explicado que los excesos vinculados a determinadas actividades turísticas siguen aumentando "mientras el Govern y las instituciones gobernadas por el PP están más preocupadas en cambiar eslóganes que en luchar contra los excesos".

Guerrero se ha referido a la fiesta ilegal paralizada este miércoles en Sant Mateu. En este sentido, Guerrero ha afirmado que el municipio de Sant Antoni "es el epicentro de los excesos".

El socialista ha insistido en que el problema "no es un hecho puntual", sino un modelo que se está consolidando por la falta de control institucional.

Así, ha criticado que el PP haya rebajado las medidas de control contra el turismo de excesos, haya relajado la lucha contra las fiestas ilegales y haya abandonado las políticas de tolerancia cero que se aplicaban al inicio de legislatura.

El diputado socialista ha denunciado además las molestias que sufren residentes en otras zonas por ruidos o actividades irregulares.

Por ello, el PSOE ha defendido la necesidad de recuperar herramientas para luchar contra el turismo de excesos y aplicar una tolerancia cero ante las actividades ilegales.

"Si realmente queremos defender la imagen de nuestras islas, lo que toca es actuar sobre las causas que generan los excesos y perseguir las actividades ilegales", ha concluido.