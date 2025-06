El Parlament pide por unanimidad al Govern reducir las listas de espera para obtener el certificado de discapacidad

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado por unanimidad instar al Govern a reducir los tiempos de espera para la obtención del certificado de discapacidad, estableciendo como objetivo prioritario volver a los tiempos de espera media que establece la normativa en seis meses.

El pleno de la Cámara de este martes ha dado luz verde a todos los puntos menos uno de una moción el PSIB para reducir las listas de espera para la valoración, el reconocimiento de la discapacidad y para la mejora de las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad.

El diputado socialista Omar Lamin, que ha defendido la iniciativa, ha reclamado al Govern que impulse todas las medidas necesarias para reducir la lista de espera y cumplir con los plazos establecidos por la normativa vigente.

"Los datos y las quejas mostradas por las entidades y profesionales ponen de manifiesto un aumento preocupante de esta lista e espera", ha advertido. Por ello, ha continuado, los socialistas presentan una moción "clara, fundamentada y con voluntad de colaboración".

Por su parte, el diputado 'popular' Pedro Manuel Álvarez ha destacado que la valoración y reconocimiento de la discapacidad, así como reducir las listas de espera, son la "máxima prioridad" de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales.

El PP, ha dicho, no "mira hacia otro lado" y ha reconocido que la situación que enfrenta la Conselleria es "complicada", coincidiendo con el socialista en que los tiempos de espera superan con creces aquello establecido en la normativa.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha considerado la moción "absolutamente necesaria" y ha puesto en valor la importancia del lenguaje. Así, ha reclamado al Govern que hable de diversidad funcional en las iniciativas legislativas para "ayudar al cambio de paradigma".

En esta línea, ha presentado una enmienda para añadir un nuevo punto --que ha sido aprobado con 50 votos a favor, cinco en contra e Vox y una abstención de Agustín Buades-- para impulsar e incluir progresivamente el concepto de diversidad funcional en toda aquella normativa que impulse o desarrolle en relación con la discapacidad.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha afeado a la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, por "no tener ningún control" de sus áreas. "Multiplicamos por 100 el tiempo de espera y no tocamos de la concertación del servicio para ampliarlo", ha agregado. "Póngase las pilas", les ha dicho a Cirer y al PP.

Los de Santiago Abascal han votado a favor de la mayoría de los puntos, a pesar de considerar la iniciativa "un acto de propaganda ideológica" de los socialistas. Según la diputada de Vox María José Verdú, la moción "pretende blanquear la gestión catastrófica de la izquierda". "Es una broma de mal gusto que impongan objetivos que no cumplieron", le ha dicho a Lamin.