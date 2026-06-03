El Parlament rechaza apoyar proyectos internacionales de adaptación al cambio climático en comunidades vulnerables

Archivo - Técnico de cooperación de la Conselleria, José Francisco Giménez, visita los proyectos subvencionados en Guatemala. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado que el Govern priorice la acción climática en la cooperación internacional y tenga que ofrecer su apoyo a proyectos para la "adaptación, mitigación y resiliencia" ante el cambio climático en comunidades vulnerables, que especialmente estén liderados o codiseñados por jóvenes.

La mayoría de PP y Vox han rechazado esta propuesta recogida en la proposición no de ley (PNL) del PSIB, defendida por el diputado Omar Lamín, que ha quedado denegada en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, con siete votos en contra y seis a favor de PSIB, MÉS y el Grupo Mixto.

Igualmente, en la iniciativa se solicitaba Govern que reforzara el enfoque infantojuvenil en las políticas y programas de cooperación internacional de Baleares, para garantizar "la protección, la participación y el empoderamiento real" de niños y jóvenes, con una atención especial a las niñas y las jóvenes, desde una perspectiva feminista.

Por otra parte, se pedía al Govern que tuviera en cuenta el impacto emocional y psicosocial del cambio climático sobre niños y jóvenes, al promover "espacios seguros, acciones de apoyo e iniciativas que permitan canalizar el activismo de manera saludable y constructiva".

Asimismo, se instaba al Govern a impulsar programas, convocatorias o líneas de apoyo específicas destinadas a proyectos de cooperación impulsados por jóvenes, con especial atención a iniciativas locales con impacto global en el ámbito climático y social.

De la misma manera, se ha reclamado que el Govern integre la educación ambiental y climática en las acciones de cooperación internacional, desde la infancia hasta la etapa universitaria, así como "la formación en liderazgo climático para fortalecer el capital humano comprometido con la transformación social y ambiental".

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL, PROFESIONES DE RIESGO

Por otra parte, la misma comisión ha dado luz verde a otra PNL en este caso presentada por el PP y defendida por la diputada Maria de Lluc Fornas sobre el reconocimiento y la mejora de los medios de la Guardia Civil contra el crimen organizado en Baleares.

Por un lado, el Parlament ha planteado al Gobierno de España que reconozca de manera inmediata la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo, con todos los efectos laborales, sociales, económicos y de protección que se deriven.

Este punto ha quedado aprobado con los ocho votos a favor de PP, Vox y MÉS per Mallorca, mientras que el PSIB se ha abstenido y el Grupo Mixto ha votado en contra.

Por otro lado, se ha instado al Gobierno del Estado y la Mesa del Congreso de los Diputados a "desbloquear de manera inmediata" la tramitación parlamentaria de las iniciativas relativas al reconocimiento de la profesión de riesgo para los miembros de ambos cuerpos.

Del mismo modo, el Parlament ha reclamado que se incrementen de manera "urgente" los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados a Baleares, especialmente las unidades vinculadas a la vigilancia marítima, la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

Otro de los puntos que contenía la iniciativa es la exigencia al Ministerio del Interior para dotar a Baleares de más embarcaciones, medios aéreos, radares, drones, sistemas de vigilancia marítima y recursos tecnológicos suficientes para "reforzar la seguridad de las costas y combatir con eficacia las redes de narcotráfico e inmigración ilegal vinculadas a mafias criminales".

Además, el Parlament ha reprobado la actitud del Gobierno de España por la "falta de sensibilidad institucional demostrada ante la muerte de los agentes, por el bloqueo reiterado de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el abandono de los agentes que luchan contra el narcotráfico".

Todos estos puntos han quedado aprobados con los siete votos a favor de PP y Vox, las cinco abstenciones de PSIB y MÉS per Mallorca y el voto en contra del Grupo Mixto, aunque en el caso de la reprobación también han votado en contra PSIB y MÉS.

Más apoyo ha conseguido el punto que solicita al Gobierno que establezca incentivos económicos, profesionales y de carrera para favorecer la cobertura estable de plazas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Baleares, con "atención al coste de vida y las dificultades específicas derivadas de la insularidad". Aquí han votado a favor todos los partidos excepto el Grupo Mixto.

Por último ha habido un punto que ha logrado la unanimidad de los presentes en la comisión, como es el reconocimiento, apoyo y agradecimiento a los miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como a sus familias, por "el servicio que prestan diariamente en defensa de la seguridad y del Estado de derecho".