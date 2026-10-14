El Parlament rechaza la comparecencia del director general de PortsIB sobre la gestión de campos de boyas

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PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua ha rechazado, con los votos en contra de PP y los diputados Xisco Cardona y Llorenç Córdoba, la petición de comparecencia del director general de PortsIB, Antoni Mercant, formulada por el PSIB para explicar la gestión y situación actual de los campos de boyas ecológicos.

La Comisión ha rechazado, por otra parte, la mayoría de puntos de una iniciativa de Unidas Podemos sobre el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) y la reducción de residuos de envases.

Se ha rechazado instar a los municipios y las mancomunidades de Baleares que todavía no utilicen el sistema recogida de residuos urbanos puerta a puerta a ponerlo en marcha, y pedir al Govern que finalice el proyecto de sistema de depósito y devolución de envases retornables de un solo uso iniciado en Formentera.

Sí que ha prosperado el punto que reclama al Gobierno central la puesta en marcha del SDDR antes de acabar el 2026, como prevé el artículo 47 del real decreto de envases y residuos de envases.