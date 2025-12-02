El Parlament rechaza desplegar acciones dirigidas a prevenir el consumo de ketamina entre los jóvenes

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado desplegar acciones de concienciación y prevención dirigidas a jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de ketamina.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por el PSIB y cuyo debate en la correspondiente comisión parlamentaria acabó en empate y, por lo tanto, ha tenido que volver a someterse a votación en el pleno de este martes.

Así, la Cámara autonómica ha rechazado instar al Govern a desplegar con carácter urgente acciones de sensibilización y prevención dirigidas a los jóvenes sobre los riesgos asociados al consumo de ketamina y otras drogas emergentes tanto en entornos educativos como digitales.

El pleno también ha votado el desempate de tres puntos de otra iniciativa de los socialistas que, del mismo modo, acabaron en empate en comisión.

El Parlament ha rechazado reclamar a la Conselleria de Educación y Universidades a desarrollar n plan de transición para que las aulas UEECO puedan evolucionar hacia unidades de apoyo a la inclusión (USI).

Tampoco ha recibido luz verde la posibilidad de, mientras se trabaja en esa transición, abandonar el uso exclusivo de ratios fijas para asignar recurso en las aulas UEECO y fijar plazos claros y públicos para la subsanación de las deficiencia detectadas cada curso escolar.