El Parlament rechaza fijar un número máximo de turistas

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado una propuesta del PSIB para fijar un número máximo de turistas al año y no aumentar las plazas en agroturismos.

La iniciativa, que se ha debatido en el pleno de este martes, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox. No obstante, se ha aprobado instar al Govern a asignar la parte de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) previstos para 2026 que todavía no han sido asignados.

Los socialistas pedían fijar en 17,8 millones el techo de turistas que podría soportar el archipiélago. Esta cifra fueron los turistas que visitaron Baleares en todo el 2023 y es la que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya dijo en mayo de 2024 que era una cifra inasumible, según los socialistas.

A lo largo de 16 puntos, la moción del PSIB reclamaba que los consells insulares aprueben calendarios para sus estudios de capacidad de cargas y que no se aumenten las plazas en agroturismos. Los socialistas pedían también que los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) vuelvan a destinarse a vivienda pública.

El diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha defendido la iniciativa, ha criticado la gestión turística del Govern, señalando que "hablan de contención pero realmente es resignación" y que no han actuado "con valentía".

Según Pou, las propuestas de la iniciativa no van en contra del turismo sino que buscan "hacer algo para salvar el turismo". El PSIB no ha aceptado ninguna enmienda del PP.

Los otros grupos de izquierda han votado a favor de la iniciativa, coincidiendo en la necesidad de establecer un techo del número de turistas y de impulsar medidas valientes en este ámbito.

Para el diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, 19 millones de turistas es "insostenible" en un territorio como Baleares. "Desde que el Govern habló de contención han llegado más de un millón de turistas más", ha criticado.

En esta línea, Apesteguia ha incidido en la importancia de establecer un número máximo de turistas para poder después trabajar con un horizonte claro.

Igualmente, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha apostado por eliminar todas las viviendas turísticas, al considerar que las viviendas son para que vivan las personas y no para que sean usadas como hoteles.

Por su parte, la diputada del PP Salomé Cabrera ha reprochado a los socialistas que presenten esta moción al considerar la masificación "viene de los ocho años de legislaturas anteriores". "Hacen un discurso como si no hubieran gobernado", ha criticado.

Según Cabrera, el camino a seguir es la contención turística, que pasad por el crecimiento cero de las plazas turísticas, la prohibición de alquiler turístico en plurifamiliares o mejorar la distribución de los flujos.

Vox ha votado en contra de la iniciativa que, según la diputada María José Verdú, criminaliza. A su criterio, se pueden atender los turistas que llegan al archipiélago y, por ello, poner una cuota no es la solución.

"Reducir por reducir genera inseguridad jurídica, si una plaza es legal no se puede quitar", ha sostenido, a la vez que ha defendido una política turística basada en la legalidad, seguridad jurídica, calidad y rentabilidad, diversificación económica real y planificación técnica "y no ideológica".