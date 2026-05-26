El Parlament rechaza iniciar una investigación por el posible "fraude" en la vivienda a precio limitado de Triguero

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado que el Govern abra un expediente por un presunto "fraude" en la tramitación de la vivienda a precio limitado en la que reside el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero.

Este uno de los puntos de la moción planteada por el PSIB, defendida por la diputada Irantzu Fernández, que ha quedado rechazada, en este caso por los votos en contra de los 27 diputados de PP, sa Unió y el diputado no adscrito Xisco Cardona, mientras que los 23 diputados de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor y ha habido siete abstenciones de Vox y los diputados no adscritos Agustí Buades e Idoia Ribas.

En la moción también se reclamaba que se reconociera que las medias puesta en marcha por el Govern "no han supuesto una mejora" en el acceso a la vivienda o que el término "vivienda a precio limitado" se convirtiera en "vivienda pública protegida" en la legislación.

Igualmente, se ha plantedado una modificación de la regulación de estas viviendas para que la Administración gestione las adjudicaciones a los beneficiarios y que estos solo puedan ser personas que previamente consten en el listado de solicitantes de vivienda del Ibavi.

El PSIB reclama que se establezcan unos ingresos máximos para los adjudicatarios de estas viviendas o que se establezca un régimen sancionador para quien sea beneficiario de una de estas viviendas "sin cumplir los requisitos" y quien no tramite la calificación de vivienda de precio limitado en un plazo máximo de un mes desde la concesión de la licencia de primera ocupación.

En la mayoría de estos puntos, PP, Vox, sa Unió, Cardona, Ribas y Buades han votado en contra, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor.