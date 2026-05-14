El Parlament rechaza una iniciativa de Vox contra los menús halal en los colegios

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox contra la implantación de los menús halal en los comedores de los colegios de Baleares.

Ha sido durante una Proposición No de Ley (PNL) defendida por Manuela Cañadas que pedía igualmente, aunque también se ha rechazado, la promoción de la carnicería tradicional española.

Sí que han prosperado varios puntos de la iniciativa con los votos de PP y Vox, que han votado a favor de que los extranjeros, mientras vivan en España, se adapten y respeten los usos y costumbres propios y en contra de la imposición de prácticas ajenas, especialmente las que tienen que ver con el islamismo.

GRATUIDAD DE LA MATRÍCULA UNIVERSITARIA

Por otra parte, la Comisión ha rechazado una iniciativa socialista para recuperar un modelo de ayudas a la matrícula universitaria en la Universitat de les Illes Balears basado principalmente en criterios de renta, y evitar la combinación de requisitos socioeconómicos con requisitos académicos que restringen el acceso de los estudiantes con menos recursos.

Tampoco ha prosperado el punto que instaba al Govern a ampliar el número de beneficiarios de las ayudas de matrícula universitaria hasta niveles comparables a los existentes en el curso 2022-2023.