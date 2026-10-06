El Parlament rechaza que el ITS pueda financiar medidas de apoyo al sector primario de Baleares

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con la mayoría conformada por el PP y Vox, ha rechazado que los fondos recaudados a través del impuesto de turismo sostenible (ITS) puedan destinarse a financiar inversiones y otros gastos de ejecución de medidas de apoyo al sector primario de Baleares.

Era uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) de Més per Menorca que en comisión quedaron en empate y que han vuelto a ser sometidos a votación en el pleno de este martes.

La Cámara autonómica tampoco ha dado su visto bueno a garantizar un mínimo del 5% de producto de origen balear en todas las empresas y establecimientos turísticos ni a aprobar un proyecto de ley para que las grandes superficies de distribución comercial de alimentos incorporen porcentajes mínimos de producto local.

El pleno también ha rechazado tres puntos de otra iniciativa, esta de Unidas Podemos y relativa a la cobertura de puestos de difícil cobertura de técnicos de emergencias sanitarias y auxiliares de transporte sanitario en Eivissa, Formentera y Menorca, que también quedaron en empate en comisión.

El Parlament, de nuevo con los votos en contra del PP y de Vox, ha rechazado reconocer como personal sanitario a todas las personas que prestan servicio con la categoría profesional de técnico de transporte sanitario en la empresa pública Gsaib, así como a aquellos que son contratados con la categoría de auxiliares de transporte sanitario.

Tampoco ha aceptado que estas personas, una vez reconocidas su condición de personal sanitario, vean sus puestos de trabajo reconocidos como lugares de difícil cobertura y se les pague el correspondiente complemento salarial.