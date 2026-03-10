El Parlament rechaza limitar la entrada de vehículos en Menorca

Archivo - Aparcamiento del hospital Mateu Orfila. - CAIB - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del pleno del Parlament ha rechazado la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en la isla de Menorca, con los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.

La normativa proponía introducir medidas que redujeran la afluencia de vehículos privados y contribuyeran a eliminar "los riesgos, los impactos y la saturación" de los espacios públicos que comporta este tránsito.

Asimismo, se pretendía mejorar el transporte público por carretera, la protección de los entornos naturales y urbanos, la preservación de la "buena imagen" turística de Menorca y el refuerzo de la colaboración y la coordinación entre administraciones publicas en materia de movilidad.

El diputado del PSIB Marc Pons ha sido el encargado de defender la iniciativa y la ha señalado como "necesaria", ya que habría que "coordinar" a los ayuntamientos y el Consell de Menorca, porque son las corporaciones locales las que saben sobre qué vehículos se paga un impuesto de circulación.

También ha apuntado que habría que "empoderar" a la institución insular frente a las navieras para que estas aporten información y comprueben los requisitos exigidos para entrar en la isla.

Otro de los motivos sería establecer un régimen sancionador e impulsar una movilidad sostenible, con el objetivo de "mejorar la calidad de vida de los residentes" y preservar una isla con territorio "frágil, limitado y valioso".

Durante su intervención, Pons ha recriminado que el PP haya apoyado leyes similares en los casos de Formentera y Eivissa, por lo que les ha acusado de mantener un "postureo institucional" y de no cumplir con la promesa del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca.

LEY QUE "COLIDE" CON LA DE MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha indicado que, pese a que votarían a favor, a su formación "no le ha gustado" la formulación de la proposición, ya que ha considerado que no sería necesaria por "colidir" con la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera.

Así, ha resaltado que esta otra norma "ya establece" un régimen sancionador y habría dos leyes que "hablan de lo mismo, con formulaciones diferentes". Todo esto ha sostenido que generaría "confusión" e "inseguridad jurídica".

Además, ha censurado que la ley "sustrae" las competencias del Consell de Menorca para entregárselas al Parlament en la redacción del reglamento, algo que sería "un tiro en el pie" para la autonomía de la isla por requerir de otra ley autonómica para efectuar cambios. "Esta ley es un dictado para el Consell de Menorca", ha concluido.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha resaltado la existencia de los dos estudios de carga encargados por el Consell, en los que se habla de la "saturación" de las carreteras menorquinas y del "alto" índice de motorización.

Al mismo tiempo, ha resaltado que la tendencia actual de entrada de vehículos de alquiler implica que "no se cumplan" con los objetivos de Menorca 2030 para descarbonizar la isla, por lo que ha pedido medidas para promover el transporte público.

Por parte de Vox ha participado en el debate de la proposición de ley la diputada María José Verdú, quien ha alegado que la ley busca "limitar" la libertad de movimiento y el uso del vehículo privado.

Asimismo, ha argumentado que establecer un límite a la entrada de vehículos sería una "decisión política" y no seguir una regulación "técnica" del tráfico. Verdú ha censurado que no se atiende a la realidad económica de Menorca, donde uno de sus pilares es el turismo.

Otro de los puntos que ha criticado es que se trate de establecer "más burocracia" e "intervencionismo público" con la creación de un consorcio que controle el acceso de los vehículos, lo que comportaría "más estructura administrativa" y "más gasto público".

La postura del PP la ha fijado el diputado Jordi López que ha comenzado con un reconocimiento a la necesidad de preservar el territorio para las generaciones futuras y la "elevada presión" que existe en las carreteras de Menorca.

Con este objetivo ha afirmado que el Consell ya se ha reunido con las navieras y se ha pedido permiso a la Autoridad Portuaria de Baleares para instalar cámaras que controlen el acceso de vehículos en los puertos de Ciutadella y Maó.

López ha coincidido con Castells en que las decisiones que afecten a Menorca, se tomen desde las instituciones de la isla y ha mantenido que el Consell de Menorca es "competente" para aplicar políticas de movilidad.

Aún así, ha puntualizado que regular la movilidad "no es sencillo", puesto que afecta a residentes, trabajadores, el turismo, el transporte marítimo y público. Por otra parte, ha resaltado que en las legislaturas pasadas "se hizo muy poco", por lo que ha planteado establecer una limitación con "planificación" y un análisis "riguroso".

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa también se ha mostrado a favor de la ley, aunque la ha calificado de "mera declaración política". Así, ha subrayado que el Consell de Menorca ya tiene potestad para regular la entrada de vehículos con la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera.

De este modo, ha planteado que la normativa de 2023 podría ser "mejorable" por lo que se ha mostrado favorable a, o bien "adecuarla" o crear un nuevo marco jurídico que derogue esta ley.

"Esta ley es un acto de crítica a la dejadez del Consell de Menorca, que si no la limita es porque no le da la gana", ha apuntado.