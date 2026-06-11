El Parlament rechaza pedir dinero para garantizar el acceso de los dependientes a la prestación por asistente personal

Archivo - Cuidadora con una persona dependiente. - CONSELLERIA DE FAMILIAS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no solicitará al Govern que cree una línea presupuestaria "suficiente" para garantizar el "acceso efectivo" de las personas dependientes a la prestación de asistente para la promoción de la autonomía personal.

Este es uno de los puntos que ha quedado rechazado de la proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado del PSIB Omar Lamín, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament pero que ha quedado aprobada de manera parcial.

Por otra parte, el Parlament también ha denegado la posibilidad de instar al Govern para poner en marcha un programa autonómico específico de asistencia personal, que incluya campañas de información y sensibilización sobre este derecho.

De igual modo, se solicitaría un plan de formación y acreditación para profesionales de la asistencia personal, con la participación activa de las entidades sociales representativas de las personas con discapacidad y dependencia en el diseño, despliegue y evaluación de este programa.

En estos dos puntos han votado en contra los siete diputados de PP y el diputado no adscrito Agustí Buades, los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que el diputado de Vox se ha abstenido.

Por otra parte, se ha rechazado aprobar el despliegue normativo y reglamentario necesario para hacer efectiva la prestación económica para asistente personal, reconocida en la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en el que se establecen los requisitos, intensidades y criterios de valoración específicos para su acceso en el ámbito autonómico. Aquí han votado en contra PP, Vox y Buades, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.

El único punto que sí ha recibido el visto bueno es el que reclama al Gobierno de España que regule el certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal, que se ha aprobado por unanimidad.

ELIMINACIÓN DE TRÁMITES PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS

En la misma comisión se ha debatido otra PNL del PP, defendida por el diputado Pedro M. Álvarez, sobre la simplificación administrativa para las familias numerosas, que se ha aprobado en su totalidad.

El Parlament ha pedido al Govern que modifique el decreto 28/2020 para mantener la vigencia del título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla los 26 años, siempre que se mantengan los requisitos legalmente establecidos. Los nueve diputados de PP, Vox, MÉS per Mallorca y Buades han votado a favor, con cinco abstenciones de PSIB y el Grupo Mixto.

Por otro lado, se ha solicitado al Govern, en colaboración con los Consells insulares, que trabaje en un sistema que evite la renovación anual del título cuando los hijos mayores de 21 años cursen estudios, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Administración cualquier circunstancia que suponga la pérdida de la condición de familia numerosa.

Asimismo, se exige al Govern que promueva la simplificación administrativa en beneficio de las familias numerosas, para impulsar un nuevo modelo de tramitación telemática de las solicitudes de expedición y renovación de su título. Esto afectaría también al derecho de las personas beneficiarias a no aportar documentación que ya esté en poder de la Administración o que pueda ser obtenida mediante la interoperabilidad entre administraciones públicas.

Uno de los puntos hace referencia a que el Govern pueda fijar plazos máximos de resolución en los procedimientos de reconocimiento y renovación del título de familia numerosa y en otro se pide adaptar la normativa autonómica al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo para el reconocimiento de la categoría especial en los supuestos de familias con cuatro hijos cuando al menos tres de estos procedan de partes, adopciones o acogidas múltiples.

Además, el Parlament insta al Govern a impulsar su coordinación con los Consells insulares con el objetivo de "homogeneizar criterios, reducir desplazamientos presenciales y agilizar la tramitación de los títulos en todo el territorio de Baleares".

Por último, se ha planteado que el Govern promueva la digitalización del título de familia numerosa, mediante herramientas electrónicas que faciliten el uso y la acreditación ante las diferentes administraciones y entidades colaboradoras.

Todos estos puntos se han aprobado con los diez votos a favor de PP, Vox, el Grupo Mixto y Buades y las cuatro abstenciones de PSIB y MÉS per Mallorca.